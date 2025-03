Axel Kicillof encabezó la Asamblea Legislativa con duras críticas a Javier Milei: "No se puede ser impune, cínico e irresponsable"

Live Blog Post

Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: "Episodio reciente de inédita gravedad institucional"

"El Presidente de la Nación amenazó con intervenir la Provincia y con echar al gobernador a través de las redes sociales. El presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo o que no estaba interiorizado. No se puede ser impune, cínico e irresponsable. Le toma el pelo a la sociedad. Voy a leer textualmente el mensaje: dice 'córrase del camino y deje intervenir la Provincia', es clarísimo".

"Está promoviendo una estafa política. El Gobernador fue reelegido por casi 20 puntos de diferente respecto al segundo. Desde acá le quiero recordar al Presidente que no se juega con la democracia ni con el federalismo".

"Aquellas amenazas no son contra mí, sino contra la Provincia y la democracia, contra la Legislatura y el federalismo. Cualquiera puede ser víctima de esas agresiones menos los millones extranjeros o el presidente de Estados Unidos, porque en la Argentina de Milei los únicos privilegiados son los millonarios y los estafadores".

"Los gobernadores no somos empleados del Presidente. Representamos a nuestro pueblo y tenemos la obligación de defenderlos".