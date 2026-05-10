Axel Kicillof sobre la gestión de Javier Milei: "Lo que está pasando hoy es que la guita no alcanza"
Axel Kicillof se refirió a la actualidad económica y social en Argentina. "El verdadero problema no es Adorni, es el desastre que está haciendo Milei", afirmó el funcionario. "Milei no se ha ocupado de defender ni un puesto de trabajo, salvo el de Adorni", lanzó.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en la Feria del Libro en el complejo La Rural de la Ciudad de Buenos Aires para la presentación de su libro De Smith a Keynes y, en diálogo con C5N, se refirió a la actualidad económica y social en Argentina. "El verdadero problema no es Adorni, es el desastre que está haciendo Milei", afirmó el funcionario.
En el programa Fuera de Agenda, con la conducción de Lautaro Maislín y Daniela Gian, el mandatario se refirió a su libro, sobre el que confirmó que hay "mucha actualidad" y que se utiliza como bibliografía en instituciones educativas, y aprovechó para disparar contra el Presidente. "Consiguió horrorizar a todas las escuelas del pensamiento económico, incluso a la austríaca", advirtió Kicillof sobre Javier Milei.
Ante el cronista Alejandro Moreyra, el gobernador bonaerense respondió a la consulta de los periodistas en piso sobre el "riesgo Adorni" y dejó en claro que el problema de la crisis económica en Argentina son las políticas de ajuste de la gestión libertaria. "Los enormes problemas no son ni el 'riesgo kuka', ni la herencia, ni siquiera Adorni: es el desastre que está haciendo Milei", arremetió.
En ese sentido, reiteró su preocupación por la crisis económica y los coletazos de la "motosierra". "Ya tenemos 320.000 despedidos", subrayó el funcionario mientras se introducía en el escándalo de Manuel Adorni con la causa por enriquecimiento ilícito. "Milei no se ha ocupado de defender ni un puesto de trabajo, salvo el de Adorni", lanzó.
El líder peronista remarcó que no hay teorías económicas que puedan avalar o sustentar lo que sucede en la actualidad en territorio argentino. "Lo que está pasando hoy es que la guita no alcanza, que las empresas cierran, que no hay sector productivo que tenga que ver con la industria, con el turismo, con el comercio, ni con los servicios", aseveró.
Axel Kicillof y un posible frente anti Milei
En cuanto a la creación de un frente que incluya a distintos partidos y representantes para las próximas elecciones, y sobre la posibilidad de que sea candidato a presidente, Kicillof fue contundente. "Es un momento importante para la construcción política", reconoció, pero manifestó que no piensa ahora en la presidencia y agregó que, de esa construcción, tienen que participar todos los sectores. "Hay que hablar con intendentes, trabajadores, empresarios, artistas", indicó.
Sobre la posibilidad de crear un frente para combatir a la derecha, aseguró que, por el momento, es necesario, desde cualquier espacio político, expresar el malestar general que viven los argentinos. "Quienes por oportunismo, timidez o conveniencia no se expresan, que lo hagan", cerró el gobernador.
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