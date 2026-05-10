Axel Kicillof sobre la gestión de Javier Milei: "Lo que está pasando hoy es que la guita no alcanza"

El líder peronista remarcó que no hay teorías económicas que puedan avalar o sustentar lo que sucede en la actualidad en territorio argentino. "Lo que está pasando hoy es que la guita no alcanza, que las empresas cierran, que no hay sector productivo que tenga que ver con la industria, con el turismo, con el comercio, ni con los servicios", aseveró.

Axel Kicillof y un posible frente anti Milei

En cuanto a la creación de un frente que incluya a distintos partidos y representantes para las próximas elecciones, y sobre la posibilidad de que sea candidato a presidente, Kicillof fue contundente. "Es un momento importante para la construcción política", reconoció, pero manifestó que no piensa ahora en la presidencia y agregó que, de esa construcción, tienen que participar todos los sectores. "Hay que hablar con intendentes, trabajadores, empresarios, artistas", indicó.

Sobre la posibilidad de crear un frente para combatir a la derecha, aseguró que, por el momento, es necesario, desde cualquier espacio político, expresar el malestar general que viven los argentinos. "Quienes por oportunismo, timidez o conveniencia no se expresan, que lo hagan", cerró el gobernador.