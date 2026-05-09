Axel Kicillof presenta "De Smith a Keynes", su nuevo libro en la Feria del Libro
El gobernador bonaerense presentará este sábado "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico" junto a Alejandro Bercovich.
Axel Kicillof presenta este sábado su nuevo libro, ‘De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico’, en la Feria del Libro de Buenos Aires cuya quincuagésima edición se desarrolla hasta el lunes próximo en La Rural de Palermo.
El libro, reelaboración de su tesis doctoral, vuelve sobre John Maynard Keynes, el influyente economista británico, padre de la macroeconomía moderna y creador del keynesianismo, para discutir el “pensamiento único” neoliberal y recuperar una pregunta central para este tiempo: qué lugar tiene el Estado frente a las crisis, el mercado y la desigualdad.
La presentación está prevista para este sábado a las 19 en la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco, donde el autor estará acompañado por el periodista Alejandro Bercovich, y luego el gobernador bonaerense firmará libros en el Firmódromo.
En su prefacio al texto, Kicillof señala que “las ideas contenidas en este libro son el resultado de más de una década de experiencia como profesor de Historia del Pensamiento Económico en cursos de grado y posgrado de diversas universidades, entre ellas, las de Buenos Aires, Quilmes y General Sarmiento y también en IDES y FLACSO”.
“En primer lugar, se analizarán las teorías de las diversas escuelas de pensamiento, sin restringir la mirada a una sola; en segundo lugar, como material de estudio se emplearán principalmente los textos originales y no los libros de texto o manuales; y, por último, la exposición respetará el orden cronológico de aparición de las teorías, en vez de presentar al cuerpo teórico de la economía como algo acabado y congelado en su estado actual”, advierte Kicillof en el libro editado este año por el sello Siglo XXI.
Según la crítica, ‘De Smith a Keynes’ es a la vez una obra de referencia y un manual accesible que explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico, al tiempo que demuestra cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis con tono didáctico y espíritu práctico, al tiempo que revisa las nociones clave de la economía política aplicadas al convulsionado mundo contemporáneo.
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