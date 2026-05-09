Axel Kicillof presenta "De Smith a Keynes", su nuevo libro en la Feria del Libro

“En primer lugar, se analizarán las teorías de las diversas escuelas de pensamiento, sin restringir la mirada a una sola; en segundo lugar, como material de estudio se emplearán principalmente los textos originales y no los libros de texto o manuales; y, por último, la exposición respetará el orden cronológico de aparición de las teorías, en vez de presentar al cuerpo teórico de la economía como algo acabado y congelado en su estado actual”, advierte Kicillof en el libro editado este año por el sello Siglo XXI.

Según la crítica, ‘De Smith a Keynes’ es a la vez una obra de referencia y un manual accesible que explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico, al tiempo que demuestra cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis con tono didáctico y espíritu práctico, al tiempo que revisa las nociones clave de la economía política aplicadas al convulsionado mundo contemporáneo.

keynes John Maynard Keynes.