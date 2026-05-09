"Axel Presidente", la aclamación del sindicato de la Sanidad para Kicillof en Córdoba

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En la Plaza Próspero Molina de Cosquín, el Gobernador firmó un acuerdo turístico-cultural que tiene como objetivo potenciar el flujo de visitantes entre ambas jurisdicciones e impulsar la participación de artistas bonaerenses tanto en el Pre-Cosquín como en el histórico festival local. De esta manera, se busca beneficiar a las economías regionales y al sector productivo mediante ferias, festivales y circuitos turísticos vinculados a la identidad bonaerense y a la tradición folclórica.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Aunque lo intenten ocultar, está a la vista de todos que las políticas de motosierra y abandono del Gobierno nacional están destruyendo el empleo, la educación y el turismo en la provincia de Buenos Aires, en Cosquín y en cada rincón de la Argentina”.

“Nosotros estamos convencidos de que la sociedad está mucho mejor cuando el Estado la acompaña: con estos convenios estamos impulsando proyectos turísticos y culturales que impulsan aún más los vínculos que unen a Cosquín con nuestra provincia”, sostuvo el gobernador y añadió: “Cuando invertimos en cultura popular, lo que hacemos es permitir que todos y todas tengan la oportunidad de expresar y desarrollar sus talentos”.

Después, Kicillof se dirigió a la ciudad de Córdoba capital para estampar su firma junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba, Rubén Soro, en convenios enmarcados en el programa Puentes: mediante una inversión de $489 millones, se acordó el dictado de 10 nuevas carreras en 10 municipios bonaerenses.

En ese sentido, Kicillof señaló que “es un orgullo estar aquí en Córdoba, donde la universidad pública tuvo su primer hito con la reforma de 1918, para seguir acercando la educación superior a nuestro pueblo”. “El programa Puentes va a seguir llevando la universidad a las localidades del interior de la Provincia para evitar el desarraigo y apoyar a los pibes y pibas que quieren forjar su futuro sin irse de sus hogares”, indicó.

A su vez, con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se selló un acuerdo de cooperación para realizar trabajos conjuntos entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial y minera de la UTN y las Chacras Experimentales bonaerenses, impulsando la innovación y la eficiencia en el sector.

Críticas al Gobierno por la política sanitaria

En el Congreso del gremio de la Sanidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires advirtió que “el sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada”.

“Están abandonando este gran diferencial que tenemos los argentinos que contamos con una histórica tradición de trabajadores y trabajadoras de la medicina con nivel de excelencia mundial”, disparó el mandatario.

En esa línea, aseguró que “la salud no puede ser un privilegio de unos pocos”. “No podemos tolerar tanto desprecio”, lanzó, y afirmó que el problema no son los médicos ni la salud pública sino que “el problema es Milei”. Y añadió: “Nuestra obligación es construir una alternativa que defienda el derecho de todos los argentinos a recibir la atención que les corresponde”.

“Cuenten con nosotros para seguir transformando el sistema de salud con una mirada federal que ponga en valor el enorme trabajo que hacen todos los días”, les dijo Kicillof a los afiliados al gremio de la Sanidad.

El mandatario compartió escenario con sus ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; Gobierno, Carlos Bianco; y Trabajo, Walter Correa, entre otros funcionarios.

Kicillof presentó su libro en Córdoba y firmó convenios con la UTN

En el marco de su visita a Córdoba, el gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este viernes su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el auditorio de la UTN Regional Córdoba.

La actividad contó con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el rector de la UTN, Rubén Soro; y el decano de la Regional Córdoba, Federico Olivo Aneiros.

Durante la jornada, el mandatario suscribió convenios con la universidad para el dictado de 10 nuevas carreras en el marco del programa Puentes. Además, acordó la realización de trabajos conjuntos entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial y minera de la facultad y las Chacras Experimentales bonaerenses.

En paralelo, junto al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, Kicillof firmó acuerdos para impulsar y promover el turismo y la cultura entre ambas jurisdicciones.