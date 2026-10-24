Bariloche: denunciaron a un candidato por reivindicar a Jorge Rafael Videla y al terrorismo de Estado

Quién es Adrián Marcelo Grau

Grau tiene un recorrido político ligado a La Libertad Avanza tras integrar en 2023 las listas de Primero Río Negro, espacio entonces alineado con el actual presidente, Javier Milei.

Mario Massaccesi rechazó las acusaciones de reivindicación de Videla: "No debió ser indultado"

Mario Massaccesi tuvo que precisar el sentido de sus declaraciones sobre Jorge Rafael Videla, luego de que sus comentarios en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini, provocaran una fuerte repercusión. El periodista había anticipado que prepara un documental sobre aspectos poco conocidos del dictador y la posibilidad de explorar su "costado íntimo" desató una desbandada de cuestionamientos.

Frente a las interpretaciones que asociaron el proyecto con una eventual reivindicación del responsable de la última dictadura militar, Massaccesi publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar el enfoque de su trabajo. Su postura fue categórica: la investigación no pretende justificar los crímenes de Videla ni atenuar su responsabilidad histórica, sino profundizar en su figura a partir de material periodístico inédito.

El comunicador buscó así desbaratar las lecturas que atribuían a su proyecto una intención reivindicatoria.

La controversia se había originado durante una conversación con Pergolini sobre la espiritualidad y la posibilidad de que incluso las personas responsables de actos atroces tengan una dimensión humana. En ese contexto, el periodista contó que trabaja con información y testimonios para abordar una faceta del dictador que, según planteó, no suele aparecer en los relatos conocidos.

La propuesta abrió un debate espinoso sobre los límites entre la reconstrucción biográfica y una eventual hagiografía de una figura asociada al terrorismo de Estado.

Qué dijo Massaccesi sobre su documental de Videla

Durante el programa, Massaccesi había explicado: “Hoy estoy haciendo un documental de Videla y hay un costado íntimo a partir de información y testimonios. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él”.

También había señalado que explorar esa dimensión no convertía a Videla en una buena persona ni justificaba su desempeño como presidente de facto. Sin embargo, sus palabras generaron críticas por el riesgo de presentar una imagen edulcorada del dictador, condenado por delitos de lesa humanidad. La discusión puso en primer plano una disyuntiva medular: describir aspectos desconocidos de un personaje histórico no equivale, necesariamente, a absolverlo de sus responsabilidades.

Tras la repercusión, el periodista buscó establecer una salvedad entre investigar aspectos desconocidos de una figura histórica y pretender mejorar su imagen pública. En esa línea, remarcó que el documental se encuentra en proceso de elaboración y que todavía resta determinar si podrán concluirlo. El proyecto, por ahora, permanece en una instancia de investigación y recopilación de materiales.

La aclaración de Mario Massaccesi tras las críticas

"La única que me falta a esta altura de mi vida es lavarle la cara a Videla, ¡por favor!" El conductor insistió en que su proyecto tiene una finalidad periodística y que el material reunido debe ser examinado en ese marco. La investigación, según explicó, se apoya en documentación y testimonios inéditos, con el objetivo de ofrecer una mirada más profunda sobre Videla, sin escamotear su responsabilidad en los crímenes de la dictadura.

De esta manera, Massaccesi intentó deslindar el análisis de una dimensión privada de cualquier tentativa de exculpación. La polémica, no obstante, dejó expuesta la sensibilidad que genera cualquier abordaje sobre la intimidad de uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, así como el riesgo de que una reconstrucción biográfica derive en una lectura condescendiente de su figura.