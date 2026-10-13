Mario Massaccesi rompió su silencio en Radio 10: "Lo único que me falta es lavarle la cara a Videla"
Tras la ola de críticas, Mario Massaccesi aclaró sus dichos sobre el dictador. Aseguró que su documental es periodístico y no busca humanizar al genocida.
Luego de la fuerte controversia generada por sus reflexiones, Mario Massaccesi decidió salir al aire en Radio 10 para aclarar la situación. En un tenso cruce con Pablo Duggan, el conductor rechazó las acusaciones de reivindicación y reafirmó que Jorge Rafael Videla fue un dictador cruel y asesino nefasto.
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El enojo frente a las acusaciones sobre Videla
Durante la entrevista radial, el periodista se mostró visiblemente molesto por las interpretaciones que surgieron tras su paso por el programa de Mario Pergolini. "Lo único que me falta a esta altura de mi vida es lavarle la cara a Videla, por favor", sentenció Massaccesi al inicio de la charla, remarcando que se comunicó de inmediato con la producción de Pablo Duggan para frenar la avalancha de señalamientos.
Ante la pregunta directa sobre si estaba intentando encontrar virtudes en uno de los mayores responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, fue categórico. "Primero ratifico: es un ex dictador, sí. Es un ex presidente de facto, sí. Es un asesino, sí. Totalmente de acuerdo. Es absolutamente nefasto", enumeró el conductor. Además, remarcó que el militar represor "nunca debería haber sido indultado" y que tendría que haber permanecido en prisión tras el histórico Juicio a las Juntas.
De qué trata el documental periodístico
Sobre el proyecto audiovisual que originó la grave polémica, Massaccesi aclaró que se trata de una investigación minuciosa basada en material estrictamente inédito. Desmintió rotundamente que la obra intente mostrar una faceta amable o disculpar los crímenes del dictador.
"No tiene nada que ver con los libros, ni con soltar, ni con humanizar, ni con nada", enfatizó. Por el contrario, explicó que el trabajo aborda los hechos puntuales de la historia relacionados con el golpe de Estado de 1976 y sus atroces consecuencias, tales como "la cantidad de desaparecidos, los nietos que fueron recuperados y los que no, la gente que tiraban al mar y todo el desastre que hicieron".
Finalmente, sobre sus debatidas apreciaciones espirituales, el periodista argumentó que si bien cree que todos los seres humanos nacen con la posibilidad de ser buenos, Videla eligió no ejercerla y se convirtió deliberadamente en un personaje nefasto.
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