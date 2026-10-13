Mario Massaccesi rompió su silencio en Radio 10: "Lo único que me falta es lavarle la cara a Videla"

"No tiene nada que ver con los libros, ni con soltar, ni con humanizar, ni con nada", enfatizó. Por el contrario, explicó que el trabajo aborda los hechos puntuales de la historia relacionados con el golpe de Estado de 1976 y sus atroces consecuencias, tales como "la cantidad de desaparecidos, los nietos que fueron recuperados y los que no, la gente que tiraban al mar y todo el desastre que hicieron".

Finalmente, sobre sus debatidas apreciaciones espirituales, el periodista argumentó que si bien cree que todos los seres humanos nacen con la posibilidad de ser buenos, Videla eligió no ejercerla y se convirtió deliberadamente en un personaje nefasto.