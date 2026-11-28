La joven había sido contratada como barista, pero aseguró que sus responsabilidades excedían esa función. Sus horarios eran rotativos y, habitualmente, se extendían entre las 8.30 y las 18.30, incluyendo fines de semana y feriados.

Por qué la Justicia rechazó la indemnización de $3.450.500

El juez Juan Pablo Frattini consideró que la falta de registración y el incumplimiento salarial justificaban el despido indirecto. Por eso, propuso reconocerle $3.450.500,81 en concepto de capital histórico.

La jueza Alejandra Autelitano sostuvo una interpretación diferente. Consideró que la relación había terminado cuando la joven dejó de trabajar en noviembre y que las conductas posteriores de ambas partes no permitían mantener vigente el vínculo hasta enero.

Por su parte, el juez Juan Lagomarsino coincidió con esa postura y conformó la mayoría.

Qué tuvo en cuenta el tribunal

Los demandados no contestaron el expediente y fueron declarados en rebeldía. Con la documentación y los testimonios, la Cámara reconoció la relación laboral, computó más de nueve años de antigüedad y fijó abril de 2021 como fecha de finalización, en lugar del aviso de marzo de 2020.

La indemnización incluyó antigüedad y falta de preaviso, aguinaldos, vacaciones, horas extras y salarios impagos, además de los agravamientos previstos para el caso. La decisión se basó en las pruebas incorporadas durante el juicio.

La sentencia del 24 de agosto de 2026 condenó finalmente a la empleadora a pagar $53.519,10 por vacaciones proporcionales y su correspondiente aguinaldo, con los accesorios establecidos en el fallo.

Para llegar a ese monto, los jueces tomaron como referencia una remuneración mensual de $1.399.986,37 y reconocieron únicamente dos conceptos: $49.402,25 por un día de vacaciones proporcionales y $4.116,85 correspondientes al aguinaldo sobre esas vacaciones.

Por último, el tribunal también ordenó registrar la relación laboral, entregar los certificados correspondientes y remitir antecedentes a ARCA.