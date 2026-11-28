Bariloche: trabajó 8 años todos los días en una cafetería de Bariloche y deberán indemnizarla con $95.771.860,82
La Justicia falló a favor de la empleada tras un extenso litigio judicial. Los abusos patronales que sufrió durante años y quiénes fueron los testigos que destrabaron el conflicto.
Una trabajadora gastronómica de Río Ngegro obtuvo un fallo favorable: la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca fijó una indemnización de $95.771.860,82. La resolución, dictada en junio de 2026, respondió a un reclamo por el vínculo laboral que mantuvo durante más de nueve años con un establecimiento.
La mujer ingresó el 1 de febrero de 2012 y aseguró que realizaba tareas de cocina y limpieza. Según su presentación, cumplía jornadas de ocho horas, de 7 a 15, todos los días, sin descanso semanal regular ni registración adecuada.
Dos clientes habituales declararon como testigos. Uno afirmó que la veía trabajar incluso sábados y domingos; otra persona señaló que los fines de semana también cumplía turnos nocturnos. Sus testimonios fueron incorporados como prueba
La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche reconoció la existencia de una relación laboral informal, aunque rechazó por mayoría las indemnizaciones derivadas del despido. Mientras uno de los magistrados consideró que correspondía reconocerle $3.450.500, los otros dos determinaron que únicamente debía recibir $53.519,10, más los accesorios correspondientes.
Según consta en el expediente, Mailen Genine comenzó a trabajar el 8 de octubre de 2024 en una cafetería llamada Tiempos de Café.
La joven había sido contratada como barista, pero aseguró que sus responsabilidades excedían esa función. Sus horarios eran rotativos y, habitualmente, se extendían entre las 8.30 y las 18.30, incluyendo fines de semana y feriados.
Por qué la Justicia rechazó la indemnización de $3.450.500
El juez Juan Pablo Frattini consideró que la falta de registración y el incumplimiento salarial justificaban el despido indirecto. Por eso, propuso reconocerle $3.450.500,81 en concepto de capital histórico.
La jueza Alejandra Autelitano sostuvo una interpretación diferente. Consideró que la relación había terminado cuando la joven dejó de trabajar en noviembre y que las conductas posteriores de ambas partes no permitían mantener vigente el vínculo hasta enero.
Por su parte, el juez Juan Lagomarsino coincidió con esa postura y conformó la mayoría.
Qué tuvo en cuenta el tribunal
Los demandados no contestaron el expediente y fueron declarados en rebeldía. Con la documentación y los testimonios, la Cámara reconoció la relación laboral, computó más de nueve años de antigüedad y fijó abril de 2021 como fecha de finalización, en lugar del aviso de marzo de 2020.
La indemnización incluyó antigüedad y falta de preaviso, aguinaldos, vacaciones, horas extras y salarios impagos, además de los agravamientos previstos para el caso. La decisión se basó en las pruebas incorporadas durante el juicio.
La sentencia del 24 de agosto de 2026 condenó finalmente a la empleadora a pagar $53.519,10 por vacaciones proporcionales y su correspondiente aguinaldo, con los accesorios establecidos en el fallo.
Para llegar a ese monto, los jueces tomaron como referencia una remuneración mensual de $1.399.986,37 y reconocieron únicamente dos conceptos: $49.402,25 por un día de vacaciones proporcionales y $4.116,85 correspondientes al aguinaldo sobre esas vacaciones.
Por último, el tribunal también ordenó registrar la relación laboral, entregar los certificados correspondientes y remitir antecedentes a ARCA.
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