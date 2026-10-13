Mario Massaccesi rechazó las acusaciones de reivindicación de Videla: "No debió ser indultado"

Qué dijo Massaccesi sobre su documental de Videla

Durante el programa, Massaccesi había explicado: “Hoy estoy haciendo un documental de Videla y hay un costado íntimo a partir de información y testimonios. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él”.

También había señalado que explorar esa dimensión no convertía a Videla en una buena persona ni justificaba su desempeño como presidente de facto. Sin embargo, sus palabras generaron críticas por el riesgo de presentar una imagen edulcorada del dictador, condenado por delitos de lesa humanidad. La discusión puso en primer plano una disyuntiva medular: describir aspectos desconocidos de un personaje histórico no equivale, necesariamente, a absolverlo de sus responsabilidades.

Tras la repercusión, el periodista buscó establecer una salvedad entre investigar aspectos desconocidos de una figura histórica y pretender mejorar su imagen pública. En esa línea, remarcó que el documental se encuentra en proceso de elaboración y que todavía resta determinar si podrán concluirlo. El proyecto, por ahora, permanece en una instancia de investigación y recopilación de materiales.

La aclaración de Mario Massaccesi tras las críticas

"La única que me falta a esta altura de mi vida es lavarle la cara a Videla, ¡por favor!" El conductor insistió en que su proyecto tiene una finalidad periodística y que el material reunido debe ser examinado en ese marco. La investigación, según explicó, se apoya en documentación y testimonios inéditos, con el objetivo de ofrecer una mirada más profunda sobre Videla, sin escamotear su responsabilidad en los crímenes de la dictadura.

De esta manera, Massaccesi intentó deslindar el análisis de una dimensión privada de cualquier tentativa de exculpación. La polémica, no obstante, dejó expuesta la sensibilidad que genera cualquier abordaje sobre la intimidad de uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, así como el riesgo de que una reconstrucción biográfica derive en una lectura condescendiente de su figura.