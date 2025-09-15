Cadena nacional de Javier Milei en vivo: minuto a minuto del anuncio del Presupuesto 2026

Live Blog Post

Cómo será la cadena nacional de Javier Milei

En la previa a la difusión de la cadena nacional, la periodista de C5N Rosario Ayerdi contó que “el presidente pretendía que haya 10 gobernadores esta semana, pensado al 26 de octubre, y va a ser peor después de ese día. Pero no va a tener la foto que buscaba”.

Cerca de las 17, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó una foto donde se ve al mandatario nacional, acompañado por José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, y el ministro de Economía Luis Caputo, con la leyenda: "Por grabar la Cadena Nacional".

Una hora más tarde aproximadamente, el conductor de Argenzuela contó que la filmación del mensaje presidencial duró aproximadamente 20 minutos y se realizó "en una sola toma".

Seguí leyendo esta nota.