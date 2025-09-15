Tras presentar el Presupuesto, Javier Milei inicia un nuevo viaje: su agenda

En la previa, la periodista de C5N Rosario Ayerdi contó: “El presidente pretendía que haya 10 gobernadores esta semana, pensado al 26 de octubre, y va a ser peor después de ese día. Pero no va a tener la foto que buscaba”.

Comparando una imagen del inicio de la gestión de Javier Milei, donde reunió en la Casa Rosada a todos los gobernadores, Jorge Rial señaló: "Es una imagen representativa de la pérdida de poder real de este gobierno. En la primera foto estaban los gobernadores y la vicepresidenta, y había una esperanza porque recién era electo y se llevaba todo puesto".

"Un año y medio después es esto: son tres gobernadores domados por la chequera, porque tienen necesidades o porque arreglaron. La chequera está funcionando, algunos gobernadores aceptan y otros están esperando acercarse a octubre. Uno también entiende a los gobernadores, porque una cosa es negociar y otra traicionar", añadió.

Cerca de las 17, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó una foto donde se ve al mandatario nacional, acompañado por José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, y el ministro de Economía Luis Caputo, con la leyenda: "Por grabar la Cadena Nacional".

Una hora más tarde aproximadamente, el conductor de Argenzuela contó que la filmación del mensaje presidencial duró aproximadamente 20 minutos y se realizó "en una sola toma".

Luego de gobernar dos años sin Presupuesto, lo que no permite el control de los gastos y las partidas, el Gobierno en este nuevo proyecto, y con la vista a las elecciones legislativas nacionales, buscará blindar el déficit cero y justificar el superávit fiscal.