A qué hora es hoy lunes la cadena nacional de Javier Milei
El Presidente grabó un mensaje desde Casa Rosada para presentar el Presupuesto 2026, el primero de su gestión.
Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei brinda este lunes la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto 2026.
Según había adelantado el vocero Manuel Adorni, este lunes Milei habla por cadena nacional desde la Casa de Gobierno para presentar el Presupuesto 2026, el primero desde que se inició la gestión libertaria. Se trata de un paso clave que viene siendo reclamado por los gobernadores y desde la oposición.
Además, la agenda oficial lo tuvo al mandatario encabezando las reuniones de las mesas nacional y bonaerense, para luego tomarle juramento a su flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.
En la previa a la esperada cadena nacional, el Gobierno nacional transfirió $12.500 millones a cuatro gobernadores aliados de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en una semana clave en el Congreso por los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica.
Los provincias beneficiadas fueron Chaco, el gobierno de Leandro Zdero recibió $2.500 millones por la emergencia agropecuaria; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, se le giraron $3.000 millones para cubrir desequilibrios financieros; Misiones obtuvo $4.000 millones destinados a paliar la emergencia hídrica bajo la gestión de Hugo Passalacqua; mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, recibió $3.000 millones por la emergencia climática.
A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei
El "súper lunes" del presidente Javier Milei concluirá a las 21 horas, con la anunciada cadena nacional para la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Será transmitida por los canales oficiales del mandatario pero también por todas las señales de aire.
De momento se conoció que el Presidente grabó el mensaje desde Casa Rosada. Incluso trascendieron algunas imágenes en la que se lo ve junto a sus funcionarios de confianza y asistentes, como Santiago Caputo.
