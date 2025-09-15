A qué hora es hoy lunes la cadena nacional de Javier Milei

milei cadena nacional

A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei

El "súper lunes" del presidente Javier Milei concluirá a las 21 horas, con la anunciada cadena nacional para la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Será transmitida por los canales oficiales del mandatario pero también por todas las señales de aire.

De momento se conoció que el Presidente grabó el mensaje desde Casa Rosada. Incluso trascendieron algunas imágenes en la que se lo ve junto a sus funcionarios de confianza y asistentes, como Santiago Caputo.