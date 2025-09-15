Cómo será la cadena nacional de Javier Milei: los detalles de Jorge Rial

Cerca de las 17, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó una foto donde se ve al mandatario nacional, acompañado por José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, y el ministro de Economía Luis Caputo, con la leyenda: "Por grabar la Cadena Nacional".

Una hora más tarde aproximadamente, el conductor de Argenzuela contó que la filmación del mensaje presidencial duró aproximadamente 20 minutos y se realizó "en una sola toma".

Luego de gobernar dos años sin Presupuesto, lo que no permite el control de los gastos y las partidas, el Gobierno en este nuevo proyecto, y con la vista a las elecciones legislativas nacionales, buscará blindar el déficit cero y justificar el superávit fiscal.