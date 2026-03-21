Carlos Presti viaja al Pentágono en plena guerra en Medio Oriente

Sin embargo, el pacto enfrenta un paso legal decisivo: el Ejecutivo reconoció que el acuerdo de cooperación militar será enviado al Congresopara su debate. La normativa vigente exige que cualquier instrumento internacional con implicancias operativas para las fuerzas cuente con el respaldo del Poder Legislativo.

El Gobierno argentino también busca consolidar su participación en una coalición hemisférica impulsada por Washington para coordinar acciones frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. No obstante, el acuerdo alcanzado será enviado al Congreso para su tratamiento, ya que implica compromisos en materia de cooperación militar.

En paralelo, desde el Ejecutivo desmintieron versiones sobre un supuesto pedido de Estados Unidos para que la Argentina despliegue unidades navales en el estrecho de Ormuz. Fuentes consultadas por TN, aseguraron que no existió tal solicitud y remarcaron que el país no cuenta con capacidad operativa para una misión de esa magnitud.