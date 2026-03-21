Carlos Presti viaja al Pentágono en plena guerra en Medio Oriente
Carlos Presti partirá hacia Estados Unidos este domingo 22 de marzo. Los detalles de la visita en medio del alineamiento con la administración de Trump.
En una nueva fase del alineamiento estratégico con la administración de Donald Trump, el ministro de Defensa Carlos Presti iniciará una gira oficial hacia Estados Unidos. Con una agenda que combina encuentros con la diplomacia argentina y autoridades del Pentágono, el funcionario buscará darle espesor institucional a la cooperación militar entre ambos países tras la reciente cumbre “Escudo de las Américas” que participó el presidente Javier Milei.
El lunes 23 de marzo el funcionario se reunirá con Joseph M. Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para el Hemisferio Occidental, que además cumple funciones en el área de defensa del territorio y seguridad para las Américas.
Antes de ese encuentro, el ministro tiene previsto ver al embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Bernardo Cherniak, que encabeza la misión permanente argentina ante la OEA en Washington. Para el martes, en tanto, está pautada una reunión con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, actual jefe de la representación diplomática en Washington.
Desde Casa Rosada definen este viaje como un paso clave para profundizar el multilateralismo y la cooperación en materia de seguridad. El Gobierno ya forma parte de una coalición impulsada por la Casa Blanca para combatir amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado, un esquema que se terminó de sellar tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Miami el pasado 7 de marzo.
Sin embargo, el pacto enfrenta un paso legal decisivo: el Ejecutivo reconoció que el acuerdo de cooperación militar será enviado al Congresopara su debate. La normativa vigente exige que cualquier instrumento internacional con implicancias operativas para las fuerzas cuente con el respaldo del Poder Legislativo.
El Gobierno argentino también busca consolidar su participación en una coalición hemisférica impulsada por Washington para coordinar acciones frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. No obstante, el acuerdo alcanzado será enviado al Congreso para su tratamiento, ya que implica compromisos en materia de cooperación militar.
En paralelo, desde el Ejecutivo desmintieron versiones sobre un supuesto pedido de Estados Unidos para que la Argentina despliegue unidades navales en el estrecho de Ormuz. Fuentes consultadas por TN, aseguraron que no existió tal solicitud y remarcaron que el país no cuenta con capacidad operativa para una misión de esa magnitud.
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