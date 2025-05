Caso $LIBRA: piden que Guillermo Francos declare bajo juramento

"El abogado dice que contrastando lo que hay en la causa penal, no coincide con lo que dijo Francos, que explicó muy poco. Cuando le preguntaron por el contrato que publicitó Javier Milei, el funcionario dijo que era público, algo que no fue así, ya que lo hizo público el propio presidente; y cuando le preguntaron por el código alfanumérico no supo contestar, explicó la periodista de C5N Vanesa Petrillo.

En el escrito, Dalbón sostiene: “Resulta especialmente preocupante que el propio Francos haya reconocido ciertas reuniones y vínculos, pero haya intentado minimizarlos, quitándoles entidad jurídica o institucional”, además, que recordó el jefe de los ministros indicó no conocer la identidad de los empresarios vinculados, el destino del dinero invertido ni el listado de empresas que supuestamente serían beneficiarias y argumentó que tales cuestiones excedían el conocimiento del Ejecutivo y del propio Estado.

“No obstante, estas manifestaciones confrontan con la prueba acumulada”, indicó el letrado, haciendo referencia a que en el expediente se ha documentado “la existencia de reuniones entre Milei y los desarrolladores del token -Mauricio Novelli, Julián Peh y Hayden Davis-, celebradas tanto en dependencias oficiales como en Olivos”

"El contrato de adquisición de tokens difundido por el Presidente no estaba disponible de forma pública al momento de su publicación, tal como erróneamente alegó Francos en el Congreso”, remarcó.

Francos defendió a Milei por $LIBRA: "No fue durante el ejercicio de la función pública"

La Cámara de Diputados celebró el pasado martes una sesión centrada en la investigación del escándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei por la promoción del token $LIBRA, y que lo tuvo al jefe de Gabinete, Guillermo Franco, como único representante del Gobierno, por los faltazos de Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.

La sesión, que se extendió durante varias horas, inicialmente programada para el 22 de abril, pero fue pospuesta debido al fallecimiento del papa Francisco, por lo que se llevó a cabo ese martes. Se abordaron preguntas relacionadas con la presunta estafa de $LIBRA que involucra al Presidente y su entorno.

A lo largo de la sesión, el ministro coordinador repitió que el jefe de Estado “difundió” y no promocionó el criptoactivo el 14 de febrero pasado, cuando a través de un tuit en la red social X usó su popularidad e investidura presidencial para alentar a sus seguidores a invertir en un negocio privado.

Francos también dijo que Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda $LIBRA”, e insistió en que la publicación del 14 de febrero pasado la escribió el Presidente en la residencia de Olivos “sin coordinación de ningún tipo con nadie”, y dio a entender que el momento elegido para promocionar el proyecto fue fortuito.

"El posteo no fue durante el ejercicio de la función pública ya que el presidente estaba en la Quinta de Olivos", argumentó Francos, algo que a las pocas horas fue desmentido por el propio Javier Milei cuando en una presentación ante empresario contó que no va a la Casa Rosada y que realiza sus funciones desde el hogar presidencial para no perder tiempo y que trabaja desde las "6 de la mañana hasta las 12 de la noche".