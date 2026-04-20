China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina por sus críticas a su rol en la región

El cruce se produjo luego de que Peter Lamelas, en una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, advirtiera sobre la expansión de China en América Latina y planteara preocupaciones en torno al carácter estatal de su sistema económico, en el marco de la creciente competencia geopolítica en la región. En ese contexto, la embajada china buscó reforzar su posición y defender su estrategia de cooperación en el continente.