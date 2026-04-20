China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina por sus críticas a su rol en la región
“Sus comentarios ignoran la realidad y están plagados de prejuicios ideológicos", señalaron desde la embajada, en respuesta a las declaraciones de Peter Lamelas.
La embajada de China emitió un duro comunicado en respuesta a las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien había cuestionado la presencia del gigante asiático en América Latina.
A través de un portavoz, la representación diplomática china acusó al funcionario estadounidense de "atacar y difamar deliberadamente" la relación bilateral entre Buenos Aires y Beijing. En el texto, además, se señala que sus afirmaciones "ignoran la realidad", están atravesadas por "prejuicios ideológicos" y responden a una lógica propia de la Guerra Fría.
En esa línea, el comunicado expresó "fuerte descontento y rotundo rechazo" a los dichos de Lamelas, a quien también le atribuyeron promover una visión de confrontación entre bloques y de disputa por áreas de influencia en la región. Según indicaron, este tipo de posicionamientos no contribuye a la cooperación internacional ni al desarrollo compartido.
Desde la embajada destacaron, a su vez, que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió el vínculo con China como "el más importante del mundo" y ha manifestado su intención de fortalecer la cooperación entre ambas potencias, en contraste con las declaraciones del diplomático en Argentina.
Como parte de su respuesta, Beijing subrayó el peso de la relación económica bilateral entre China y Estados Unidos. Según indicaron, actualmente operan unas 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con inversiones que superan los 1,2 trillones de dólares y un crecimiento sostenido en los últimos años.
El cruce se produjo luego de que Peter Lamelas, en una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, advirtiera sobre la expansión de China en América Latina y planteara preocupaciones en torno al carácter estatal de su sistema económico, en el marco de la creciente competencia geopolítica en la región. En ese contexto, la embajada china buscó reforzar su posición y defender su estrategia de cooperación en el continente.
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