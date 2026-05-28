Boom de público en una tienda china del shopping de Saavedra: descuentos y show de K4OS
La tienda china llegó hace pocos meses al país y ya copó la calle Florida y ahora le tocó llegar a un shopping al otro lado de la Ciudad de Buenos Aires.
Las ventas bajan en casi todas las tiendas minoristas del país, pero hay algunas excepciones gracias a los productos importados que encontraron un público adepto a las compras "cute" por poca plata. En ese nicho comercial reina la tienda china Miniso, que desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires en abril de este año y esta semana se hizo viral por el furor de su nuevo local.
Algunos videos del evento de este jueves no tardaron en llegar a las redes, no sólo por la cantidad de gente que hizo una fila de 10 cuadras -según reportes- para conocer la tienda de Miniso en el Shopping DOT de Saavedra, sino también porque entre peluches, tazas y muñecos de colección hubo también un show del grupo musical juvenil K4OS.
La tienda abrió esta semana con descuentos del 20% para atraer a un segmento del público que todavía susceptible a la tentación del consumo de indumentaria y productos "cute".
Miniso abrió en abril de 2026 su primera sucursal física en el país, que está en la calle Florida al 600. Ese evento de apertura también estuvo marcado por las largas filas que hizo el público, aunque lo más pintoresco del día no haya sido precisamente lo bonito de su stock.
Este jueves, en cambio, el evento estuvo mejor logrado: la multitudo se debió no sólo a clientes y curiosos, sino también a los padres que acompañaron a sus hijas al show de K4OS y que se quedaron para ver peluches y otras cosas.
La tienda china tiene proyectada la apertura de más locales en el país como parte de su plan de inversión de 50 millones de dólares.
Tras la inauguración en el Dot, el 4 de junio abrirá uno en en Plaza Oeste Shopping y en julio se podría producir la inauguración en el Unicenter.
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