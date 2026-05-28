Boom de público en una tienda china del shopping de Saavedra: descuentos y show de K4OS

Este jueves, en cambio, el evento estuvo mejor logrado: la multitudo se debió no sólo a clientes y curiosos, sino también a los padres que acompañaron a sus hijas al show de K4OS y que se quedaron para ver peluches y otras cosas.

La tienda china tiene proyectada la apertura de más locales en el país como parte de su plan de inversión de 50 millones de dólares.

Tras la inauguración en el Dot, el 4 de junio abrirá uno en en Plaza Oeste Shopping y en julio se podría producir la inauguración en el Unicenter.