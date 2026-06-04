Martín Tetaz promocionó la venta de departamentos de apenas 15 m2 y en las redes lo destrozaron
Martín Tetaz quedó en el centro de una nueva polémica por promocionar departamentos que van contra el código de edificación de la Ciudad.
El ex diputado nacional Martín Tetaz quedó envuelto este jueves en una nueva polémica. Esta vez por promocionar departamentos en la Ciudad de Buenos Aires de apenas 15 m2 contraviniendo así la legislación vigente que impide que se puedan comercializar viviendas de menos de 24 m2.
En sus cuentas en las redes sociales Tetaz publicó un tan breve video como los departamentos que promociona, junto a un desarrollador inmobiliario en lo que se nota es una obra en construcción.
Allí, y munido de un casco, Tetaz pregunta a sus seguidores si vivirían en un departamento de 15 m2 y el mismo desarrollador, identificado como Gabriel Maioli, lo corrige y le aclara: "se puede hacer un departamento de 15 m2. Técnicamente no se llama departamento por que en la Ciudad de Buenos Aires la Legislatura le pone un límite a la superficie mínima para que se llame departamento, pero sí, hemos construido unidades de 15 m2 en los cuales la gente vive y está orgullosa de tener su primera vivienda".
Frente a ello, Tetaz insiste: "llamale Diego Maradona si querés, pero se puede construir unidades de 15 m2 mucho más accesibles". Y, exultante, propone: "Podrías tener un Diego Maradona a 38 mil dólares".
Las repercusiones no tardaron en llegar y en las redes sociales destrozaron al ex diputado del macrismo. Tetaz, un férreo defensor de los créditos hipotecarios UVA lanzados durante la gestión de Mauricio Macri y que dejaron un tendal de personas endeudadas a niveles insostenibles tras la disparada de la inflación a partir de 2018, fue ahora blanco de todas las críticas.
"También se puede comer arroz todos los días y sobrevivir... está compitiendo con el gobierno quién es más garca?"; "Pensé que lo amarillo era un cacho de bananas porque esa propuesta es de país bananero"; "15 m² es una caja de zapatos y te la cobran arriba de 50 Lucas verdes. Estafa"; "15 metros cuadrados... Es una celda... LPM... Que orgullo.... jajaja 38000 dólares... No sé puede ser tan pero tan ... " y "Si alguien compra algo que no sirve ni de galpón para guardar herramientas a 38 lucas verdes, merece que lo dinamiten con el edificio. Y estos bobis te lo venden como una fantástica idea. Están adentro de la obra y el casco en la mano. Mamita que país", fueron algunas de las respuestas de sus seguidores.
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