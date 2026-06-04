Martín Tetaz promocionó la venta de departamentos de apenas 15 m2 y en las redes lo destrozaron

Las repercusiones no tardaron en llegar y en las redes sociales destrozaron al ex diputado del macrismo. Tetaz, un férreo defensor de los créditos hipotecarios UVA lanzados durante la gestión de Mauricio Macri y que dejaron un tendal de personas endeudadas a niveles insostenibles tras la disparada de la inflación a partir de 2018, fue ahora blanco de todas las críticas.

"También se puede comer arroz todos los días y sobrevivir... está compitiendo con el gobierno quién es más garca?"; "Pensé que lo amarillo era un cacho de bananas porque esa propuesta es de país bananero"; "15 m² es una caja de zapatos y te la cobran arriba de 50 Lucas verdes. Estafa"; "15 metros cuadrados... Es una celda... LPM... Que orgullo.... jajaja 38000 dólares... No sé puede ser tan pero tan ... " y "Si alguien compra algo que no sirve ni de galpón para guardar herramientas a 38 lucas verdes, merece que lo dinamiten con el edificio. Y estos bobis te lo venden como una fantástica idea. Están adentro de la obra y el casco en la mano. Mamita que país", fueron algunas de las respuestas de sus seguidores.