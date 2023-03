Marcelo D'Alessandro se despidió tras su renuncia: no habló de los chats

https://twitter.com/MarceDaless/status/1638662036451213315 En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) March 22, 2023

"En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra", aseguró el ahora ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad. "No aflojé ni un solo día y me voy con el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años. Convertimos a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica", agregó.

Luego, Marcelo D'Alessandro siguió: "Haber liderado este equipo será siempre un hito de mi carrera y mi vida. Le agradezco a Horacio y a los que me acompañaron en esta difícil tarea, a mi familia, a mi equipo y, en especial, a los policías, bomberos y agentes que todos los días arriesgan su vida para cuidarnos".

"Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino", afirmó el polémico ex funcionario de la Ciudad.

"Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune", concluyó Marcelo D'Alessandro.

De esta manera, Marcelo D'Alessandro dejó el cargo de ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Sin dar seguridad, justicia ni justificaciones por los polémicos chats. Por la puerta de atrás.