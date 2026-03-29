Cortes nocturnos en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires: desvíos y cambios en el tránsito

El plan de obras apunta a mejorar la circulación diaria en corredores por los que transitan miles de vehículos, aumentar la seguridad vial y optimizar la conectividad entre distintos puntos de la Ciudad y el conurbano. Además, contempla la incorporación de nuevas infraestructuras, como carriles exclusivos para transporte público, mejoras en la señalización y obras hidráulicas para reducir anegamientos.

Desde el Gobierno porteño señalaron que, si bien los trabajos pueden generar complicaciones temporales en el tránsito, forman parte de una estrategia a largo plazo para modernizar la red vial y mejorar la experiencia de quienes circulan diariamente por la Ciudad.