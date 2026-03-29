Cortes nocturnos en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires: desvíos y cambios en el tránsito
Las obras de ampliación y modernización afectarán accesos clave y conexiones hacia los aeropuertos. Recomiendan circular con precaución y utilizar rutas alternativas.
A partir de este lunes 30 de marzo, varias autopistas y accesos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires tendrán cortes totales y desvíos nocturnos debido a un plan de obras de ampliación y modernización.
Los trabajos comenzarán a las 22 y se extenderán durante la madrugada, con interrupciones programadas en distintos tramos de las autopistas Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane. Estas modificaciones impactarán directamente en la circulación hacia puntos clave de la Ciudad, incluidos los accesos a los aeropuertos Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Entre las principales afectaciones, se destaca el cierre de la autopista Illia en sentido Norte durante varias horas, lo que obligará a desviar el tránsito hacia avenidas como Figueroa Alcorta y Del Libertador.
En tanto, en la zona sur, la autopista Dellepiane tendrá cortes en distintos sentidos para avanzar con la construcción de un nuevo puente vehicular y peatonal, además de trabajos de hormigonado y renovación de la calzada.
Las autoridades también informaron que estas intervenciones implicarán cambios en los recorridos de varias líneas de colectivo, lo que podría generar demoras adicionales en el transporte público. Por este motivo, se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y considerar rutas alternativas como Av. General Paz, Av. Del Libertador y Av. Figueroa Alcorta.
El plan de obras apunta a mejorar la circulación diaria en corredores por los que transitan miles de vehículos, aumentar la seguridad vial y optimizar la conectividad entre distintos puntos de la Ciudad y el conurbano. Además, contempla la incorporación de nuevas infraestructuras, como carriles exclusivos para transporte público, mejoras en la señalización y obras hidráulicas para reducir anegamientos.
Desde el Gobierno porteño señalaron que, si bien los trabajos pueden generar complicaciones temporales en el tránsito, forman parte de una estrategia a largo plazo para modernizar la red vial y mejorar la experiencia de quienes circulan diariamente por la Ciudad.
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