Reforma laboral: un fallo frena los cambios que limitan la ultraactividad

La Justicia federal emitió por tercera vez un fallo que frena una de sus modificaciones. Este viernes se ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían nuevos topes a los aportes sindicales. La medida fue tomada por el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a partir de una solicitud de medida cautelar de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). La definición se tomó sobre los artículos 131 y 133 de la reforma laboral. En principio, la vigencia de la resolución judicial será de seis meses, lo que asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas.