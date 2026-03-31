Franco Colapinto con Alpine en Buenos Aires: cómo comprar las entradas de preventa en cuotas sin interés

image Franco Colapinto en Argentina

Las preciadas entradas se podrán adquirir de forma digital ingresando al sitio web oficial enigmatickets.com. Luego, la venta general con todos los medios de pago se abrirá el lunes 7 de abril a las 16:00 hs, manteniendo el beneficio de las cuotas para los usuarios de la tarjeta mencionada. Cabe destacar que, además del sector de acceso libre y gratuito, habrá opciones VIP pagas como Fan Zone, Grandstands y espacios de Hospitality.