Franco Colapinto con Alpine en Buenos Aires: cómo comprar las entradas de preventa en cuotas sin interés
El piloto Franco Colapinto acelerará un Alpine de Fórmula 1 en Buenos Aires. Enterate cómo acceder a la preventa de entradas en cuotas sin interés.
La expectativa es total para los amantes del automovilismo. El piloto argentino Franco Colapinto hará historia al conducir un monoplaza de Fórmula 1 en un impresionante circuito callejero en la Ciudad de Buenos Aires. Este esperado evento marcará un momento único para el deporte motor nacional.
Cómo conseguir las entradas para Franco Colapinto en preventa
El próximo 26 de abril de 2026, el barrio de Palermo se transformará en una veloz pista de 2 kilómetros sobre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Allí, el argentino encenderá el motor Renault V8 del modelo E20 de 2012 perteneciente al equipo BWT Alpine, marcando el regreso de un auto de la máxima categoría a la ciudad tras 14 años.
IMPORTANTE: Cómo conseguir entradas gratis para ver a Franco Colapinto con el Alpine de Fórmula 1 en Argentina
Para aquellos fanáticos que deseen asegurar su lugar en los sectores exclusivos del evento, la organización oficial anunció una preventa exclusiva que comenzará el domingo 6 de abril a las 16:00 hs. Esta instancia de compra estará habilitada únicamente abonando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago, la cual ofrecerá el gran beneficio de financiar los tickets en 3 cuotas sin interés.
Las preciadas entradas se podrán adquirir de forma digital ingresando al sitio web oficial enigmatickets.com. Luego, la venta general con todos los medios de pago se abrirá el lunes 7 de abril a las 16:00 hs, manteniendo el beneficio de las cuotas para los usuarios de la tarjeta mencionada. Cabe destacar que, además del sector de acceso libre y gratuito, habrá opciones VIP pagas como Fan Zone, Grandstands y espacios de Hospitality.
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