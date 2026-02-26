Cómo está el poroteo en el Senado para el debate por la Ley de Glaciares

derrumbe glaciar perito moreno

Desde el oficialismo argumentaron que la ley actual sancionada en 2010, generó una “parálisis regulatoria” en sectores como el litio y cobre, y que la reforma busca mayor seguridad jurídica para las empresas.

El senador por la Provincia de La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, aseguró que esta iniciativa "perjudica muchísimo el agua, un bien tan fundamental". Y no sólo en las zonas donde hay glaciares, sino en todo el país.

Esto se debe a que la normativa lo que hace es trasladar a las provincias los criterios sobre qué es un glaciar, habilitando una carrera de desregulación hecha a medida de las grandes empresas mineras.

“La provincia de La Pampa es una provincia de ríos que nacen en los Andes, en Mendoza. Y con esta ley estaríamos en manos de Mendoza”, explicó.

“Esta ley pide la mesa del cobre y del litio para habilitar explotación minera en glaciares y periglaciares donde hoy está prohibido. Es un retraso constitucional y de defensa del ambiente. No estamos en contra de la explotación minera, pero sí con conciencia. Porque con la explotación minera en los glaciares repercute en los ríos que atraviesan todo el país”, insistió el senador pampeano.

En Casa Rosada se muestran confiados en lograr este jueves la media sanción del proyecto y aseguran que una vez en marcha, podría destrabar inversiones por más de 30 mil millones de dólares.

Los detractores de la medidas cuestionan, entre otras cosas, la laxitud de la terminología legislativa (¿cuándo se llega al estatus de “reserva estratégica"?). Alertan además sobre el efecto que podría provocar la explotación minera en una provincia sobre el acceso hídrico en otra y de la libertad efectiva de fiscalización de las autoridades locales para determinar qué geoformas integrarán el ING.