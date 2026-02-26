Habló uno de los trabajadores de TV agredido por la Policía Federal: "Al camarógrafo lo agarraron de la nada"

El ataque al camarógrafo quedó registrado en vivo. Mientras el trabajador de prensa intentaba ponerse de pie luego de haber sido empujado, aún con la cámara en mano, los policías se aceraron, lo rodearon y se lo llevaron detenido. Tedeschini estaba con la cara golpeada y ensangrentada.

El camarógrafo detenido estuvo un largo rato esposado y tirado en el suelo de un estacionamiento ubicado frente al Senado, hasta que el SAME lo trasladó a un hospital.

Los incidentes en el Palacio Legislativo comenzaron luego de que la Policía Federal detuviera a 12 activistas que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Los manifestantes saltaron la reja y se ubicaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción hoy en el Senado.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

La organización ecologista Greenpeace ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa, con un cartel de 50 metros de largo con el mensaje: “El agua es un derecho, no se negocia”.