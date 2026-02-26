La Justicia investiga el ataque de la Policía Federal a los periodistas en la protesta por la Ley de Glaciares
Un camarógrafo fue detenido y golpeado por la Policía Federal en la previa al debate de la Ley de Glaciares. La Justicia ya inició las actuaciones penales.
Tras la violenta represión y agresión contra la prensa, la Justicia tomó cartas en el asunto. El accionar de la durante la manifestación en el Congreso contra la Ley de Glaciares será investigado formalmente. Un trabajador de televisión resultó gravemente herido y detenido mientras cubría la protesta ambientalista.
La intervención del juez Martínez de Giorgi ante el Congreso
El hecho de extrema violencia ocurrió este jueves en las inmediaciones del palacio legislativo, en la antesala al debate por la polémica reforma a la Ley de Glaciares. A raíz de estos graves episodios de represión, se confirmó oficialmente que se iniciaron actuaciones sumariales por averiguación de delito.
IMPORTANTE: Habló uno de los trabajadores de TV agredido por la Policía Federal: "Al camarógrafo lo agarraron de la nada"
El expediente judicial quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 08, el cual se encuentra a cargo del magistrado Marcelo Pedro Martínez de Giorgi. Asimismo, se informó que en la causa intervendrá la Secretaría N° 16, encabezada por el Dr. Rafael Ortea Escandón.
El brutal accionar policial: gas pimienta y palazos
El clima de tensión comenzó temprano con la detención de varios activistas de la organización Greenpeace, quienes habían logrado saltar las rejas del edificio parlamentario para protestar sentados sobre inodoros en las escalinatas.
En medio de esta tensa jornada, el generó un repudio generalizado por parte de las entidades periodísticas tras el ataque directo a los trabajadores de prensa que documentaban el operativo.
La cronista Agustina Binotti relató el drama en vivo ante las cámaras: "Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada". Según detalló la periodista desde el lugar de los hechos, el ataque contra su compañero, Facundo, se dio de la siguiente manera:
Agresión desmedida: Los efectivos de la Policía Federal les exigieron moverse hacia otro sector, pero sin darles tiempo físico a retirar sus trípodes, cables y equipos, los rociaron con químicos y los atacaron a golpes.
Detención violenta: El camarógrafo fue arrojado al suelo con fuerza y arrastrado por varios agentes hacia el interior del estacionamiento, donde ya mantenían apresados a otros manifestantes.
