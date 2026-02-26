Caos en Panamericana por el choque y vuelco de dos camiones
El incidente fue a la altura de Don Torcuato, donde hay tres carriles obstruidos.
Un camión que circulaba por la autopista Panamericana, proveniente de Córdoba, chocó y volcó en la madrugada de este jueves.
Ocurrió a la altura del kilómetro 27.5, altura Puente Belgrano, sentido a la ciudad de Buenos Aires. El vehículo transportaba una carga de maní.
Personal vial y una grúa especializada removieron los restos de las unidades accidentadas y llevaron adelante las tareas de limpieza sobre la calzada. Una vez finalizado el operativo, el tránsito fue completamente liberado y la circulación recuperó su ritmo habitual en el corredor norte.
Las autoridades continuaban recabando información para determinar las causas que derivaron en la secuencia de choques y vuelcos que paralizó la autopista durante gran parte de la madrugada.
Choque entre un auto y una camioneta en la Autopista Ricchieri
Un auto chocó contra una camioneta en la Autopista Ricchieri, mano a Ezeiza, a la altura del Mercado Central. Por el accidente, tres personas resultaron heridas y se redujo el tránsito en el áreamientras se realizan las tareas correspondientes.
El hecho ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana, cuando por razones que aún son materia de investigación, un auto Volkswagen Nivus chocó contra la parte trasera de una camioneta Mercedes Benz Sprinter, que prestaba servicios de mecánica a una línea de supermercados.
A raíz del impacto, la camioneta, que circulaba por el carril central, salió despedida y terminó volcando hacia el otro lado del guardarraíl.
Además, se abrieron las puertas traserasdel vehículo y terminó cayéndose parte de la carga que llevaba, como un banco de herramientas que quedó tirado en la calle.
Por su parte, tres personas que viajaban en el auto y en la Sprinter, resultaron heridas por el choque. Fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal de Ezeiza, donde llegaron conscientes y fuera de peligro. El más afectado fue el conductor de la camioneta.
En el lugar trabajaron las autoridades para liberar la zona. Mientras tanto, avanza la investigación para determinar responsabilidades y reconstruir la mecánica del hecho.
