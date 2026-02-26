Caos en Panamericana por el choque y vuelco de dos camiones

El hecho ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana, cuando por razones que aún son materia de investigación, un auto Volkswagen Nivus chocó contra la parte trasera de una camioneta Mercedes Benz Sprinter, que prestaba servicios de mecánica a una línea de supermercados.

A raíz del impacto, la camioneta, que circulaba por el carril central, salió despedida y terminó volcando hacia el otro lado del guardarraíl.

choque y vuelco autopista ricchieri

Además, se abrieron las puertas traserasdel vehículo y terminó cayéndose parte de la carga que llevaba, como un banco de herramientas que quedó tirado en la calle.

Por su parte, tres personas que viajaban en el auto y en la Sprinter, resultaron heridas por el choque. Fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal de Ezeiza, donde llegaron conscientes y fuera de peligro. El más afectado fue el conductor de la camioneta.

En el lugar trabajaron las autoridades para liberar la zona. Mientras tanto, avanza la investigación para determinar responsabilidades y reconstruir la mecánica del hecho.