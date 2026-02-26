La CGT tomó una disruptiva decisión para después de que se apruebe la Reforma Laboral

El debate pendiente por las licencias médicas

En paralelo al avance legislativo de este viernes 27 de febrero, el oficialismo ya diagramó una nueva batalla en el plano laboral. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, adelantó que durante el inminente período de sesiones ordinarias buscarán imponer una ley para modificar el régimen de licencias por enfermedad, un ítem fuertemente resistido que tuvo que ser retirado de la redacción original.

El senador oficialista justificó esta medida ante la preocupación por casos de licencias presuntamente abusivas. "Hay que hacer algo", sentenció Abdala, dejando abierta la discusión para los próximos meses.