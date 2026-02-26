La CGT tomó una disruptiva decisión para después de que se apruebe la Reforma Laboral
La CGT no realizará un nuevo paro general. Su gran apuesta es declarar la inconstitucionalidad de la Reforma Laboral tras su avance en el Senado.
Ante la inminente sanción en la Cámara Alta, la conducción de la CGT confirmó que no habrá huelga este viernes. Por el contrario, la cúpula sindical realizará una fuerte presentación judicial el próximo lunes para frenar la polémica Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El plan judicial de la CGT contra la Reforma Laboral
El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, ratificó que encabezarán un reclamo para que la Justicia declare la "inconstitucionalidad" de la iniciativa que promueve el oficialismo. Tras una cumbre de la mesa chica en la sede de UPCN, descartaron de plano convocar a un paro general o marchar este viernes, día estipulado para el debate definitivo de la norma.
En lugar de adherir a la huelga impulsada por los sectores más combativos, la CGT concentrará todo su aparato en una movilización hacia los tribunales para escoltar la medida cautelar.
El dirigente advirtió que la ofensiva legal apuntará directo a los "grises" de la ley ómnibus. "Hay varios puntos que tienen que ver con derechos individuales y colectivos y que alteran, no solamente la representación gremial de los trabajadores, sino también los derechos individuales de cada uno de ellos". Asimismo, Sola admitió que el diálogo con los gobernadores fracasó en su intento por frenar el proyecto.
El debate pendiente por las licencias médicas
En paralelo al avance legislativo de este viernes 27 de febrero, el oficialismo ya diagramó una nueva batalla en el plano laboral. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, adelantó que durante el inminente período de sesiones ordinarias buscarán imponer una ley para modificar el régimen de licencias por enfermedad, un ítem fuertemente resistido que tuvo que ser retirado de la redacción original.
El senador oficialista justificó esta medida ante la preocupación por casos de licencias presuntamente abusivas. "Hay que hacer algo", sentenció Abdala, dejando abierta la discusión para los próximos meses.
