Comunicado de la Fiscalía sobre la detención de Facundo Moyano

El video en el que se ve a la pareja de Facundo Moyano deambulando por Avenida del Libertador

El exdiputado Facundo Moyano fue demorado y detenido en el barrio porteño de Belgrano tras un incidente en la vía pública con su pareja actual, luego de que un llamado a emergencias alertara sobre una mujer que corría pidiendo auxilio por la Avenida del Libertador mientras era perseguida por el dirigente.

Efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a Moyano y a su novia, Candela Arizaga, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, donde la joven refirió haber sufrido lesiones físicas por parte del sindicalista, por lo cual fue asistida y trasladada por el SAME al Hospital Pirovano.

Durante el procedimiento y la requisa judicial, las autoridades detectaron que ambos presentaban signos de haber consumido sustancias prohibidas y se secuestraron estupefacientes en el lugar.

El caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Video: así deambulaba la pareja de Facundo Moyano por Avenida del Libertador

Detuvieron a Facundo Moyano tras una denuncia por violencia de género

El exdiputado y dirigente gremial Facundo Moyano fue detenido en el barrio porteño de Belgrano tras una denuncia por violencia de género y por el supuesto consumo de estupefacientes.

El incidente ocurrió en la Avenida del Libertador al 5400, donde Moyano protagonizó una fuerte discusión con una joven identificada como Candela, quien denunció haber sufrido lesiones.

En el caso interviene la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo fue la detención de Facundo Moyano

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar gritos por una fuerte discusión de pareja dentro del edificio de Libertador al 5400, desde donde la joven salió corriendo semidesnuda y el dirigente del gremio de peajes (SUTPA) la persiguió en plena calle.

Efectivos de la policía porteña interceptaron a ambos en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, donde la joven denunció haber sufrido agresiones físicas y lesiones por parte del exdiputado.

El parte de las autoridades y los servicios médicos del SAME indicaron que ambos presentaban signos compatibles con el consumo de drogas y durante el procedimiento se habrían secuestrado sustancias prohibidas.

El exlegislador permanece demorado bajo custodia de la Justicia porteña mientras se labran las actuaciones correspondientes.