Javier Milei cambió su agenda para impedir que Victoria Villarruel presida la sesión del Senado
El Presidente adelantó su viaje a Ecuador y Colombia para ausentarse del país durante el debate en el Senado de la Ley de Tierras.
Javier Milei modificó su agenda internacional y adelantó su viaje a Colombia para ausentarse del país durante la sesión del Senado convocada para este jueves, en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Ley de Extranjerización de Tierras y evitar que Victoria Villarruel quede al frente de un debate que podría definirse por un margen mínimo.
Según informó C5N, el cambio de cronograma responde a la incertidumbre que existe en torno a la votación del proyecto, cuyo resultado continúa abierto y se define por apenas uno o dos votos de diferencia. Incluso, una de las hipótesis que más fuerza cobra en el Congreso es un empate 35 a 35, con dos ausencias, escenario en el que el voto de desempate de Villarruel podría resultar determinante.
Hasta la semana pasada, desde el Gobierno habían informado que el mandatario viajaría el viernes para participar de la asunción del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y que el sábado compartiría actividades oficiales con su par ecuatoriano, Daniel Noboa. Sin embargo, la Casa Rosada confirmó un cambio de agenda: el mandatario partirá el miércoles por la noche hacia Ecuador y permanecerá allí durante toda la jornada del jueves, para luego trasladarse el viernes a Colombia.
La estrategia del oficialismo es clara, al encontrarse el presidente fuera del país, la vicepresidenta no podrá presidir la sesión de la Cámara alta.
Un poroteo voto a voto
Mientras tanto, las negociaciones continúan en el Senado y el oficialismo mantiene conversaciones contrarreloj para reunir los apoyos necesarios para modificar la Ley de Extranjerización de Tierras.
La iniciativa impulsada por el Gobierno propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. Según trascendió, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsaba originalmente eliminar cualquier restricción, aunque finalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negoció con sectores de la denominada oposición dialoguista un tope del 25%.
De acuerdo con el poroteo que manejan los distintos bloques parlamentarios, el oficialismo reuniría por ahora 32 votos a favor, entre ellos los 21 senadores de La Libertad Avanza, siete radicales de Santa Fe, Corrientes y Mendoza, y tres representantes del PRO.
En tanto, el rechazo alcanzaría 33 votos, con los 28 senadores del bloque justicialista, la cordobesa Alejandra Vigo, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
La definición quedará en manos de siete legisladores que todavía no fijaron posición. Entre ellos aparecen Flavia Royón, de Salta, quien estaría más cerca de acompañar el proyecto; Edith Terenzi, de Chubut; Julieta Corroza, de Neuquén, que se inclinaría por el rechazo; Beatriz Ávila, de Tucumán, y los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, cuyos votos serán determinantes para el resultado de una sesión que promete un desenlace ajustado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario