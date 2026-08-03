Javier Milei cambió su agenda para impedir que Victoria Villarruel presida la sesión del Senado

La iniciativa impulsada por el Gobierno propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. Según trascendió, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsaba originalmente eliminar cualquier restricción, aunque finalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negoció con sectores de la denominada oposición dialoguista un tope del 25%.

De acuerdo con el poroteo que manejan los distintos bloques parlamentarios, el oficialismo reuniría por ahora 32 votos a favor, entre ellos los 21 senadores de La Libertad Avanza, siete radicales de Santa Fe, Corrientes y Mendoza, y tres representantes del PRO.

En tanto, el rechazo alcanzaría 33 votos, con los 28 senadores del bloque justicialista, la cordobesa Alejandra Vigo, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

La definición quedará en manos de siete legisladores que todavía no fijaron posición. Entre ellos aparecen Flavia Royón, de Salta, quien estaría más cerca de acompañar el proyecto; Edith Terenzi, de Chubut; Julieta Corroza, de Neuquén, que se inclinaría por el rechazo; Beatriz Ávila, de Tucumán, y los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, cuyos votos serán determinantes para el resultado de una sesión que promete un desenlace ajustado.