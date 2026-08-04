Quién es Candela Arizaga, la modelo que denunció a Facundo Moyano por violencia de género

En tanto, a inicios de 2026 inició su relación con el dirigente Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero.

Candela Arizaga

Detuvieron a Facundo Moyano tras una denuncia por violencia de género

El exdiputado y dirigente gremial Facundo Moyano fue detenido en el barrio porteño de Belgrano tras una denuncia por violencia de género y por el supuesto consumo de estupefacientes.

El incidente ocurrió en la Avenida del Libertador al 5400, donde Moyano protagonizó una fuerte discusión con una joven identificada como Candela, quien denunció haber sufrido lesiones.

En el caso interviene la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo fue la detención de Facundo Moyano

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar gritos por una fuerte discusión de pareja dentro del edificio de Libertador al 5400, desde donde la joven salió corriendo semidesnuda y el dirigente del gremio de peajes (SUTPA) la persiguió en plena calle.

Efectivos de la policía porteña interceptaron a ambos en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, donde la joven denunció haber sufrido agresiones físicas y lesiones por parte del exdiputado.

El parte de las autoridades y los servicios médicos del SAME indicaron que ambos presentaban signos compatibles con el consumo de drogas y durante el procedimiento se habrían secuestrado sustancias prohibidas.

El exlegislador permanece demorado bajo custodia de la Justicia porteña mientras se labran las actuaciones correspondientes.