Detuvieron a Facundo Moyano tras una denuncia por violencia de género

Cómo fue la detención de Facundo Moyano

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar gritos por una fuerte discusión de pareja dentro del edificio de Libertador al 5400, desde donde la joven salió corriendo semidesnuda y el dirigente del gremio de peajes (SUTPA) la persiguió en plena calle.

Efectivos de la policía porteña interceptaron a ambos en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, donde la joven denunció haber sufrido agresiones físicas y lesiones por parte del exdiputado.

El parte de las autoridades y los servicios médicos del SAME indicaron que ambos presentaban signos compatibles con el consumo de drogas y durante el procedimiento se habrían secuestrado sustancias prohibidas.

El exlegislador permanece demorado bajo custodia de la Justicia porteña mientras se labran las actuaciones correspondientes.

Quién es Candela Arizaga, la modelo que denunció a Facundo Moyano por violencia de género

Candela Arizaga es una modelo e influencer que cobró notoriedad pública por sus vínculos sentimentales con figuras del espectáculo, el deporte y la política.

Arizaga es oriunda de Rosario y trabaja como creadora de contenido y modelo publicitaria.

En su cuenta oficial de Instagram, Candela acumula cientos de miles de seguidores, donde comparte sesiones de fotos, viajes y su fanatismo por el club Rosario Central.

Su salto a la fama ocurrió a principios de 2024, cuando se confirmó su noviazgo con el cantante L-Gante. Durante esa relación, Arizaga lo acompañó a diversos programas de televisión y enfrentó cruces mediáticos con figuras como Wanda Nara.

A finales de ese año, Candela volvió a estar en el foco de la prensa del corazón debido a intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, tras coincidir en un viaje a Londres.

En tanto, a inicios de 2026 inició su relación con el dirigente Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero.