Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ y habló de cara al futuro: "Recuperar el rol de militantes"

El planteo de Cristina en su discurso en la UMET

La exmandataria hizo un planteamiento sobre "qué nos está pasando en la Argentina, por qué nos está pasando lo que nos está pasando y qué hacer" ante la difícil situación que es un producto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

En este sentido planteó que el peronismo debe reagruparse bajo cinco pilares: "formar, informar, planificar, divulgar y organizar". Todo ello con el fin de estar listos para la batalla electoral del año próximo. No obstante, destacó la necesidad de "recuperar el rol de militantes", pero no sólo para los comicios: "No puede ser que todo se reduzca a una pelea electoral y pasan las elecciones y ya no pasa nada, tenemos que recuperar el proyecto de país".

En este sentido, aseguró: "En marzo vamos a presentar una propuesta. Esta argentina va a ser compleja y difícil, pero por eso mismo hay que comprometerse".