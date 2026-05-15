Luis Caputo faltó al acto que encabezó Manuel Adorni y agudizó la interna libertaria
Aunque estaba prevista su concurrencia a Mendoza, el ministro de Economía decidió no compartir palco con el jefe de Gabinete y tensionó la interna del Gobierno.
Manuel Adorni encabezó este jueves la inauguración formal del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en el departamento mendocino de Las Heras, el primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) por YPF.
En el acto estaba prevista la presencia de Luis Caputo, según se había anunciado oficialmente, pero el ministro de Economía evitó compartir palco con el cuestionado jefe de Gabinete, inmerso en agudos problemas judiciales por su presunto enriquecimiento ilícito.
En concreto, el titular del Palacio de Hacienda no fue a Mendoza argumentado otros “compromisos de gestión” que lo retuvieron en la Ciudad de Buenos Aires durante toda la jornada, lo que desató una nueva ola de malestar interno en el Gobierno, particularmente entre los mileístas —y por ende adornistas— más convencidos.
En efecto, la tensión preexistente en el Gabinete se acentuó entre los defensores acérrimos de Adorni, que lo sostienen a capa y espada, entre quienes se encuentran el propio Milei y “el Jefe” Karina, por la ausencia de ‘Toto’ Caputo en el acto que derivó del RIGI que él mismo habría ideado.
Según se sabe, el ministro de Economía fue uno de los primeros en plantear a sus allegados que los “éxitos económicos” de la gestión se ven empañados por el escándalo Adorni —que ahora incluye a su hermano Francisco— en el ámbito público. Un cuestionamiento al que se sumó la senadora Patricia Bullrich, recibiendo el apercibimiento del mismísimo Presidente.
En definitiva, los únicos que animaron a compartir palco y fotografías con Manuel Adorni en Mendoza fueron el titular de YPF, Horacio Marín, quien estimó que la Argentina podrá exportar hasta U$S50.000 millones en energía hacia 2031, y el gobernador Alfredo Cornejo, aliado incondicional de La Libertad Avanza (LLA).
Tras los discursos de Marín y Adorni, el mandatario de Mendoza cerró el acto señalando que “aspiramos a una Argentina donde no exista el RIGI, pero sí condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos: que abarque a las pymes, a la gran empresa, a la gran inversión y también a la pequeña inversión”.
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