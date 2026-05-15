Luis Caputo faltó al acto que encabezó Manuel Adorni y agudizó la interna libertaria

Según se sabe, el ministro de Economía fue uno de los primeros en plantear a sus allegados que los “éxitos económicos” de la gestión se ven empañados por el escándalo Adorni —que ahora incluye a su hermano Francisco— en el ámbito público. Un cuestionamiento al que se sumó la senadora Patricia Bullrich, recibiendo el apercibimiento del mismísimo Presidente.

En definitiva, los únicos que animaron a compartir palco y fotografías con Manuel Adorni en Mendoza fueron el titular de YPF, Horacio Marín, quien estimó que la Argentina podrá exportar hasta U$S50.000 millones en energía hacia 2031, y el gobernador Alfredo Cornejo, aliado incondicional de La Libertad Avanza (LLA).

Tras los discursos de Marín y Adorni, el mandatario de Mendoza cerró el acto señalando que “aspiramos a una Argentina donde no exista el RIGI, pero sí condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos: que abarque a las pymes, a la gran empresa, a la gran inversión y también a la pequeña inversión”.