El Senado prorrogó el programa nacional de entrega voluntaria de armas hasta diciembre de 2027

Entrega anónima y voluntaria: Se mantiene el programa que permite entregar armas no registradas sin recibir sanciones y a cambio de un incentivo económico.

Trazabilidad: "Con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad. A mí me parece que esa es una de las cuestiones más importantes", subrayó Losada.

Digitalización: Se busca modernizar el registro para que el Estado sepa quién posee cada armamento en el país.

Críticas desde la oposición

Desde el peronismo, el senador Martín Soria cuestionó duramente la política de seguridad del oficialismo, aportando cifras sobre el crecimiento del mercado de armas en el último año."Las armas registradas aumentaron un 42%, la importación se triplicó respecto a 2023 y las tenencias autorizadas crecieron casi un 21%. Es imposible entender estos datos sin marcar la responsabilidad política de este gobierno", denunció el legislador rionegrino.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la encargada de cerrar el debate defendiendo la necesidad de un sistema digitalizado para combatir la inseguridad:

"Buscamos una lógica de responsabilidad y que haya una fuerte regularización a través de un sistema digital. Armas que hoy son más peligrosas porque no existe ninguna trazabilidad sobre ellas", sentenció la senadora.

Con esta sanción, el Gobierno obtiene una herramienta clave para su agenda de seguridad, apostando a que la regularización administrativa y el incentivo al desarme voluntario logren reducir la circulación de armas ilegales en el territorio nacional.