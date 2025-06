Cristina Kirchner confirmó que el miércoles 18 de junio se presentará en Comodoro Py: "A derecho, como siempre"

“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, aseguró.

Acto seguido, enumeró los “motivos institucionales” que llevaron a que sus abogados realizaran el pedido ante la Justicia, como lo serían sus dos presidencias, razón por la cual, de acuerdo con la normativa vigente, debe contar con custodia de por vida.

"Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, explicó.

Además de las razones de carácter institucional, Cristina Kirchner hizo referencia al intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando era vicepresidente.

“Fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como “Vialidad”, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió’, escribió en su posteo en la cuenta social de X.

“El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”, expresó al respecto.

Por último, se diferenció de otros políticos que afrontaron causas judiciales y sostuvo: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.

El pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

En el mismo posteo, la exmandataria compartió el documento enviado por sus abogados a la Justicia.

