Cristina Kirchner le tiró por el balcón un regalo a una nena que fue a saludarla: ¿qué le dio?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Esquina San José (@sanjose1111_)

Los posicionamientos gremiales de la CGT y las declaraciones en los actos

La fecha emblemática del peronismo estuvo caracterizada por una marcada dispersión territorial y por la realización de convocatorias e intervenciones en distintos puntos del país. Desde La Matanza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto central donde denunció la situación judicial de la expresidenta al sostener que se encuentra "injustamente presa". Durante su mensaje, el mandatario provincial enfatizó la necesidad de construir una alternativa opositora y se puso a disposición para recorrer el país.