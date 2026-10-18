Cristina Kirchner le tiró por el balcón un regalo a una nena que fue a saludarla: ¿qué le dio?
La expresidenta se mostró ante los simpatizantes que se concentraron en Constitución y el intercambio con una niña se viraliza en las redes.
En una nueva conmemoración del Día de la Lealtad, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a mostrarse ante el público al salir al balcón de su residencia ubicada en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Ante una multitud de simpatizantes que comenzó a concentrarse por la tarde, la exmandataria intercambió gestos de afecto mientras cumple con la prisión domiciliaria ordenada en el marco de la causa Vialidad.
Una de las postales del encuentro que se viraliza en las redes la protagoniza una niña llamada Eva que llegó con un cartel que anunciaba su cumpleaños. Cristina no dudó un segundo y buscó una muñeca de tela de ella misma y la lanzó por el balcón. De mano en mano fue llegando hasta la pequeña Eva que sonrió feliz y agradecida.
Los posicionamientos gremiales de la CGT y las declaraciones en los actos
La fecha emblemática del peronismo estuvo caracterizada por una marcada dispersión territorial y por la realización de convocatorias e intervenciones en distintos puntos del país. Desde La Matanza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto central donde denunció la situación judicial de la expresidenta al sostener que se encuentra "injustamente presa". Durante su mensaje, el mandatario provincial enfatizó la necesidad de construir una alternativa opositora y se puso a disposición para recorrer el país.
A la par de estas manifestaciones, la Confederación General del Trabajo (CGT) y diversas centrales obreras hicieron oír su voz en el marco del aniversario, poniendo el foco en la defensa del empleo, los salarios y el rol central de los trabajadores dentro de la estructura histórica del movimiento peronista.
El comunicado del Partido Justicialista y el debate sobre el futuro
El Partido Justicialista dio a conocer un documento institucional en el marco de la conmemoración, donde reclamó formalmente por la situación procesal de Cristina Kirchner y remarcó la importancia de consolidar la unidad del espacio frente a los desafíos políticos y sociales actuales. En el texto se insistió en la necesidad de articular acuerdos sobre bases programáticas claras para encarar las próximas contiendas electorales.
Las diversas expresiones vertidas a lo largo del 17 de octubre expusieron las posturas del peronismo para reorganizar la oposición. Mientras la cúpula sindical y partidaria fijan lineamientos de cara al futuro, el gesto de Cristina Kirchner desde el balcón de Constitución funcionó como un potente símbolo político para la militancia concentrada frente a su casa.
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