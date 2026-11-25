En su resolución, los camaristas sostuvieron que el sobreseimiento dictado en primera instancia resultó prematuro porque no se había alcanzado el grado de certeza necesario para afirmar que el hecho investigado no existió.

En ese sentido, remarcaron que la conclusión anticipada de una investigación debe apoyarse en elementos contundentes. Para fundamentar su postura citaron un precedente de Casación Federal que establece que el cierre de un expediente bajo esas condiciones debe basarse en una "prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de duda".

Los jueces también señalaron que las querellas tienen derecho a proponer medidas de prueba conducentes y a que sean producidas antes de que se clausure definitivamente el proceso.

Tres testimonios que la Cámara considera relevantes

Uno de los puntos centrales de la resolución es la necesidad de escuchar a Ailén Vallero, Evelyn Balboa y María Isabel Said, cuyos testimonios fueron considerados de "especial relevancia probatoria" antes de adoptar una decisión definitiva sobre la situación de los hermanos Caputo.

Los camaristas entendieron que esas declaraciones pueden aportar información para corroborar o descartar la hipótesis del presunto financiamiento de Revolución Federal a través de operaciones comerciales vinculadas con el amoblamiento de un edificio en Añelo, Neuquén.

La investigación se había iniciado a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectaron transferencias por más de $6,5 millones realizadas entre enero y agosto de 2022 desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur, administrados por Caputo Hermanos.

El dinero había tenido como destino cuentas de Jonathan Morel, de Ailén Vallero —quien habría sido empleada de su carpintería— y de Evelyn Balboa, expareja del dirigente de Revolución Federal.

La Justicia buscaba determinar si esos movimientos respondían exclusivamente a trabajos de carpintería y provisión de muebles para el edificio Espacio Añelo o si, detrás de las operaciones, existía un mecanismo para financiar las actividades de la agrupación.

Las sospechas sobre Rosana Caputo y los pagos en efectivo

Durante la audiencia ante la Cámara, la querella de Cristina Kirchner, representada por el abogado Marcos Aldazabal, cuestionó distintos aspectos de la operatoria comercial entre la empresa de los Caputo y Morel.

Uno de los interrogantes planteados fue cómo se había establecido el vínculo entre Rosana Caputo y el carpintero, a quien le encargó trabajos de una magnitud que, según la acusación, excedían su capacidad productiva.

El abogado recordó que Morel era un carpintero que tenía un pequeño emprendimiento y que, pese a haber existido problemas con uno de los muebles que le había vendido, recibió posteriormente un encargo mucho mayor: el equipamiento de un edificio completo en Añelo.

También puso en duda el rol que tuvo Rosana Caputo en esa operación. Según expuso, testigos habían señalado que ella no formaba parte de la empresa de su hermano y que, sin embargo, para ese proyecto desplazaron al empleado que habitualmente se ocupaba de esas tareas y la designaron como responsable de la decoración.

Otro de los puntos cuestionados fue el pago en efectivo del 32% del presupuesto. La querella sostuvo que ese porcentaje resultaba llamativo porque, según la dinámica habitual de la empresa, los pagos de esa modalidad no superaban el 5% y era el propio Flavio Caputo quien entregaba el dinero.

Además, cuestionó la contratación de monotributistas que emitían facturas tipo C y las inconsistencias detectadas en la documentación respaldatoria de algunos pagos.

La querella de Grabois, por su parte, insistió en que no hubo una explicación suficiente sobre las facturas 137 y 138 emitidas por María Isabel Said, su eventual cancelación y la relación entre ambos comprobantes.

También cuestionó que no se hubiera profundizado en la coincidencia temporal entre los desembolsos de Espacio Añelo y la actividad pública de Revolución Federal.

Qué dijo el fiscal Pollicita

El fiscal Gerardo Pollicita había consentido el sobreseimiento de los hermanos Caputo, aunque dejó planteadas algunas observaciones sobre la investigación.

En su presentación sostuvo que las medidas realizadas habían permitido detectar "ciertas irregularidades indiciarias", pero aclaró que no se había alcanzado el grado de sospecha necesario para sostener que las transferencias y el dinero en efectivo aportados desde el fideicomiso Espacio Añelo tuvieran como finalidad financiar a Revolución Federal.

Pollicita destacó que se habían analizado llamadas, conversaciones y teléfonos celulares de distintos integrantes de la agrupación, sin encontrar comunicaciones entre Morel y Rosana Caputo que hicieran referencia a actividades ajenas a la relación laboral.

Sin embargo, el fiscal también cuestionó que se hubiera afirmado que todos los pagos del fideicomiso contaban con órdenes de trabajo emitidas por Caputo Hermanos. En particular, mencionó una factura de Said que no tenía correspondencia con ningún comprobante.

Sobre la posibilidad de realizar un nuevo peritaje contable, consideró que existía el riesgo de que una nueva reconstrucción terminara siendo una aproximación "meramente conjetural, desprovista de precisión técnica y de sustento objetivo suficiente".

La defensa sostuvo que no hubo financiamiento

Durante la audiencia, el abogado Matías Cúneo Libarona defendió los sobreseimientos y sostuvo que no existían pruebas para afirmar que los hermanos Caputo hubieran financiado a Revolución Federal.

Explicó que el edificio Espacio Añelo había sido proyectado para alojar a trabajadores vinculados con la explotación petrolera de Vaca Muerta y que Rosana había recibido el encargo de ocuparse de su amoblamiento.

Según la defensa, se trataba de un trabajo sencillo y de bajo presupuesto, motivo por el cual contrataron a Morel.

También argumentó que todas las operaciones habían sido facturadas y que resultaba inverosímil pensar en una maniobra de ocultamiento cuando los movimientos de dinero habían quedado documentados.

El vínculo con Revolución Federal y el intento de magnicidio

La investigación por el presunto financiamiento se desarrolló en paralelo al expediente principal contra los integrantes de Revolución Federal.

En noviembre de 2022, el juez de primera instancia había considerado acreditado que Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra habían organizado una agrupación que utilizaba redes sociales y medios de comunicación para difundir mensajes intimidantes y violentos contra las autoridades del Poder Ejecutivo y sus simpatizantes.

En aquella resolución, el magistrado sostuvo que el objetivo era incitar a la renuncia de funcionarios, alentar la persecución y promover la violencia colectiva.

Incluso vinculó el clima de violencia social generado por esas actividades con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner del 1 de septiembre de 2022.

En febrero de 2023, la Sala I confirmó parcialmente los procesamientos, aunque modificó la calificación legal y encuadró provisoriamente las conductas en el delito de incitación a la violencia colectiva.

Ahora, los camaristas dejaron sin efecto los sobreseimientos de Flavio y Rosana Caputo y ordenaron que el juez de primera instancia continúe con la investigación y produzca las medidas probatorias pendientes.