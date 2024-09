Cristina Kirchner volvió a cruzar a Luis Caputo: "Espero que hoy esté menos misógino"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1838600566962049107&partner=&hide_thread=false Buen día Sr. Ministro. Espero que hoy esté menos misógino y agresivo que ayer.



“¿Vió que tenía razón? No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio. Dos más dos es cuatro; y los números de la deuda de la Argentina al 2015 revelaban el desendeudamiento operado en los 12 años anteriores. Escuche lo que decía Dujovne, Ministro de Hacienda y colega suyo en el gabinete de su ex jefe, Mauricio Macri, acerca del nivel de endeudamiento que tenía el Estado, las empresas y las familias en Argentina cuando terminamos nuestro gobierno en diciembre del 2015”, escribió la ex vicepresidente.

Acto seguido, se refirió al DNU 846 del Gobierno: “¿Sabe qué pasa con el decreto que publicaron ayer y les da patente de corso para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso? No queremos que vuelvan a empapelar a los argentinos con títulos de deuda por montos y tasas de interés impagables, como hizo Sturzenegger en 2001 con el Megacanje que terminó en default”.

Y cerró: “Ministro… Si está fracasando otra vez (sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas) hágase cargo y no se enoje con nosotros”.

En el marco de los incendios que afectan a Córdoba, Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales ayer para disparar contra el Gobierno en torno a esta polémica: "ARGENTINA BAJO FUEGO. De los fuegos del presente", fue la suerte de título que lanzó la ex viepresidente en X.

Tras realizar un fuerte descargo en relación a las llamas en ciudades cordobesas, la exvicepresidente detalló que "en el año 2020, a propuesta del diputado Máximo Kirchner, el Congreso de la Nación aprobaba la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas". En este sentido, indicó que "estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional".

Fue entonces cuando apuntó contra la gestión de Javier Milei: "Desde el 10 de diciembre del 2023, el Gobierno Nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego".

Seguidamente y bajo el título "de los fuegos del pasado y del futuro", Cristina remarcó que "en el Boletín Oficial del día de hoy se publicó el decreto 846/2024, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública". Y aclaró: "Esto es: para canjear o reestructurar deuda existente deberían mejorar monto, tasa o plazo (de acuerdo a la interpretación de la norma, debe existir mejora en dos de las tres condiciones)".

"¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?", planteó picante.

Qué respondió Luis Caputo a Cristina Kirchner

A esto, el ministro de Economía devolvió con una fuerte chicana: "Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit", comenzó indicando.

Y siguió: "Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…", apuntó.

El cruce no quedó ahí: Cristina arremetió contra Caputo

En el terreno de las chicanas, la expresidenta no dudó en pagarle con la misma moneda al titular del Palacio de Hacienda: "Como ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso", disparó sin piedad Cristina.

Finalmente, rememoró un video donde el Presidente fustigaba a Toto Caputo antes de nombrarlo su ministro: "¡Mirá lo que decía de vos tu jefe actual, bobo!".

