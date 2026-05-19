Causa Cuadernos: testigo clave admitió su profundo antiperonismo "pero no desde ahora, desde siempre"

Reiteró varias veces que no sabía lo que el chofer Oscar Centeno anotaba, pero que presupone el contenido, por lo que el propio Centeno le había contado. "Se me presentó una vez en la vida la oportunidad para accionar contra esa gente”, sostuvo sin dudarlo.

Que por ello le había sugerido acudir a la justicia, “a ponerse a derecho” con el juez Claudio Bonadío, y como no lo hacía, ahí decidió contactar a los medios. Como su vecino era Cabot, periodista del diario La Nación, se los entregó a él. Relató que él no le contó a nadie mientras guardaba los cuadernos en una habitación de su casa. “Ni mi único hijo sabía que yo guardaba esos cuadernos”.

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