Cristina Kirchner volvió a salir al balcón para saludar a la militancia

Qué dijo Cristina Kirchner sobre Patricia Bullrich

"De San José 1111 a Parque Lezama, que es un lugar lindísimo", comenzó diciendo Cristina en un mensaje grabado para la militancia. Y luego relató: "A las 3 de la mañana, la Policía Federal fue a mi casa, comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta y capaz de cualquier cosa, su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que provocaron grandes problemas al país y grandes dolores a los argentinos... De la Rúa, Macri, y ahora, el de Milei... mamita, qué currículum", apuntó la exmandataria.

"Lo de traer a la Federal lo hizo sin orden judicial y con un claro y único objetivo de provocar conflicto y caos, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido, porque todas las manifestaciones de estos días, incluso la increíble y multitudinaria movilización que desbordó Plaza de Mayo del 18J, se realizaron en paz y con perfecto orden", continuó.

Y sumó: "Esta claro entonces que el objetivo era y es caos y conflicto en la calle, protagonismo para ella... esa mujer quiere mucho protagonismo porque, en el fondo y al igual que Macri es una gran y absoluta fracasada, nunca llegó a ninguna parte, pero provocó dolor y daño", siguió.

"Podrán mandar a la Federal y demás, pero no sé qué problema piensan solucionar. La gente no come policías ni tampoco come a Cristina presa, la gente quiere comer pan, fideos, harina, comprarse algo, tener futuro. Pero tengan claro, tarde o temprano este modelo se cae", aseguró.

Además, pidió a la militancia que viene acompañándola desde la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema que no concurran a los alrededores de su casa. No obstante, Cristina les aseguró que “nos volveremos a ver”.

"No vengan para acá que están todos estos cabezas de tortugas, con escudos y todas esas cosas feas", señaló la exmandataria con relación al operativo de provocación monatado frente a su domicilio por Bullrich.

