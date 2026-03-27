Cristina Kirchner celebró el fallo por YPF y defendió la expropiación

Finalmente, la dirigente reivindicó la estatización de la compañía realizada durante su gobierno. "Queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país", sentenció. Según su visión, gracias a esa medida y al posterior desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta a partir de 2012, hoy la Argentina goza del orgullo de tener un superávit de miles de millones de dólares en su balanza energética.