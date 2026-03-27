Cristina Kirchner celebró el fallo por YPF y defendió la expropiación
Tras el revés judicial a Burford, Cristina Kirchner destacó la defensa del Estado en el caso YPF y aseguró que la expropiación fue conforme a derecho.
Luego de conocerse la victoria argentina en los tribunales internacionales, la ex presidenta Cristina Kirchner se pronunció en sus redes sociales. A través de un extenso mensaje, celebró el fallo favorable por YPF, felicitó a los abogados defensores y reivindicó la histórica decisión política de recuperar la soberanía energética.
El agradecimiento a los abogados en la causa YPF
En su cuenta de la plataforma X, la ex jefa de Estado expresó su agradecimiento formal al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP, quienes llevaron adelante la defensa de la Argentina desde enero del 2020 en los tribunales de Nueva York frente a los reclamos millonarios.
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En su rol de abogada, felicitó a los letrados por haber sostenido los argumentos jurídicos nacionales, demostrando que "las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país". Para la ex mandataria, este fallo significa un claro reconocimiento a la soberanía de los Estados frente a los intereses corporativos.
La expropiación, el respaldo de Estados Unidos y Vaca Muerta
En una serie de posdatas que sumó a su publicación, Cristina Kirchner destacó que la posición de la República Argentina siempre contó con el apoyo de Estados Unidos, independientemente de si su administración era demócrata o republicana. A partir de esto, remarcó con firmeza: "Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho".
Finalmente, la dirigente reivindicó la estatización de la compañía realizada durante su gobierno. "Queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país", sentenció. Según su visión, gracias a esa medida y al posterior desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta a partir de 2012, hoy la Argentina goza del orgullo de tener un superávit de miles de millones de dólares en su balanza energética.
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