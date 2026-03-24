Cristina Kirchner salió al balcón de San José 1111 en el Día de la Memoria

El Gobierno publicó este martes a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada un video de una hora y cuarto de lo que considera “la historia completa” del terrorismo de Estado que comenzó el 24 de marzo de 1976.

“Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”, reza el mensaje del Gobierno, seguido por un registro de una hora y quince minutos de duración.

El video reproduce el testimonio de una hija de desaparecidos y otro del hijo de un militar “asesinado en cautiverio por la guerrilla”.

De esta manera, la Casa Rosada busca avalar la Teoría de los dos Demonios, que postula que la violencia vivida durante la década de 1970 fue el resultado de un enfrentamiento entre dos fuerzas equivalentes: las organizaciones guerrilleras y el Estado (Fuerzas Armadas).

El video completo del Gobierno por el Día de la Memoria

Embed Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.



A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

Día de la Memoria: masiva vigilia por la identidad en Plaza de Mayo

La Plaza de Mayo se convirtió este lunes en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad, miles de personas se concentraron desde la tarde para esperar el inicio del 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en lo que representa el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

La convocatoria, que comenzó a las 16:00 horas, superó las expectativas de los organizadores. Organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y familias autoconvocadas colmaron el histórico paseo frente a la Casa Rosada.

Desde la organización La Garganta Poderosa, que ha sido uno de los motores de la difusión de esta vigilia, compartieron imágenes de la multitud con un mensaje cargado de emoción. "Lo soñamos y pasó, ¡la Plaza ya se copó! Siguen los paneles, la música, la feria, con invitados e invitadas de lujo. Venite, traé mate y a la familia. Acá vamos a estar hasta las 00hs. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia", destacaron.