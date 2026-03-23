Archivo demoledor: hace 15 años, el dueño Lumilagro apoyaba al Gobierno que defendía la industria y el trabajo
Jorge Nadler no solo respaldaba a Cristina, sino que lo hacía basándose en la defensa pilares que hoy su hijo cuestiona bajo el argumento de la competitividad.
En un giro que parece extraído de un guion cinematográfico sobre la grieta generacional e ideológica de la Argentina, la polémica en torno a Lumilagro sumó este lunes un capítulo inesperado, que involucra al padre del actual director ejecutivo y un archivo demoledor.
Mientras el actual dueño, Martín Nadler, defiende fervientemente en redes sociales la importación de componentes y el cierre de hornos, se volvió viral un video de hace 15 años que muestra a su padre, Jorge Nadler, en las antípodas exactas de ese pensamiento.
Las imágenes corresponden a la campaña presidencial de 2011, año en que Cristina Kirchner buscaba su reelección. En aquel entonces, Jorge Nadler no solo apoyaba al gobierno, sino que lo hacía basándose en la defensa de la industria nacional y la creación de empleo, los mismos pilares que hoy su hijo cuestiona bajo el argumento de la competitividad.
"Esta es una empresa que fundaron nuestros abuelos. Así que esto es mucho más que un negocio: es nuestra vida, nuestra identidad", afirmaba Jorge Nadler en el spot, resaltando el valor sentimental y nacional de la fábrica.
"El objetivo central es la fuente de trabajo", decía el entonces dueño de Lumilagro
En el video, el entonces titular de Lumilagro se mostraba orgulloso de un modelo que exportaba manufactura argentina a mercados exigentes como Estados Unidos y Europa, algo que contrastaba con el actual esquema de "fabricación en China" que pregona Martín.
"Participé en la campaña respaldando a un Gobierno que tiene como objetivo central la fuente de trabajo, el crecimiento y la competencia", explicaba Jorge, mientras la entonces Presidenta destacaba: "Jorge ahora exporta termos a todo el mundo".
Dos modelos, una misma empresa
El contraste entre padre e hijo no pasó desapercibido para los usuarios de X y TikTok, quienes utilizaron el video para cuestionar la agresividad con la que la marca hoy se refiere a los trabajadores despedidos.
Mientras Jorge hablaba de la industria como un proyecto de vida y soberanía, Martín sostiene que mantener ese esquema implicaba gastar "$100 mil de más" por producto.
La viralización de este archivo pone a Martín Nadler en una situación incómoda, ya que expone que la "identidad" que su padre juraba defender es la que hoy se está desmantelando en la planta de Tortuguitas. E
l debate trasciende lo empresarial para convertirse en un caso testigo de cómo ha cambiado el paradigma del empresariado industrial argentino en la última década y media.
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