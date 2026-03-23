Archivo demoledor: hace 15 años, el dueño Lumilagro apoyaba al Gobierno que defendía la industria y el trabajo

"El objetivo central es la fuente de trabajo", decía el entonces dueño de Lumilagro

En el video, el entonces titular de Lumilagro se mostraba orgulloso de un modelo que exportaba manufactura argentina a mercados exigentes como Estados Unidos y Europa, algo que contrastaba con el actual esquema de "fabricación en China" que pregona Martín.

"Participé en la campaña respaldando a un Gobierno que tiene como objetivo central la fuente de trabajo, el crecimiento y la competencia", explicaba Jorge, mientras la entonces Presidenta destacaba: "Jorge ahora exporta termos a todo el mundo".

Dos modelos, una misma empresa

El contraste entre padre e hijo no pasó desapercibido para los usuarios de X y TikTok, quienes utilizaron el video para cuestionar la agresividad con la que la marca hoy se refiere a los trabajadores despedidos.

Mientras Jorge hablaba de la industria como un proyecto de vida y soberanía, Martín sostiene que mantener ese esquema implicaba gastar "$100 mil de más" por producto.

dueno lumilagro Martín es el hijo de Jorge y el actual director de Lumilagro.

La viralización de este archivo pone a Martín Nadler en una situación incómoda, ya que expone que la "identidad" que su padre juraba defender es la que hoy se está desmantelando en la planta de Tortuguitas. E

l debate trasciende lo empresarial para convertirse en un caso testigo de cómo ha cambiado el paradigma del empresariado industrial argentino en la última década y media.