Insólito: Javier Milei se refirió a Axel Kicillof, gobernador bonaerense, como un "personaje del pasado"

En su mensaje, apuntó directamente contra los libertarios y el concepto del "impuesto Kicillof" que solía utilizar el oficialismo para criticar la medida durante la campaña.

"La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF", disparó. Además, acusó al actual mandatario de haber operado en contra de los intereses del país: "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros".

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