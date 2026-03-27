Insólito: Javier Milei se refirió a Axel Kicillof, gobernador bonaerense, como un "personaje del pasado"
También tuvo el mismo desaire hacia Cristina Kirchner, quien continúa siendo la máxima referente del peronismo, a pesar de estar presa en su domicilio.
Cumplidas las 19 de este viernes, Javier Milei habló en cadena nacional con parte de su Gabinete de ministros al lado. El motivo del mensaje a la población fue ni más ni menos que adjudicarse la victoria del fallo judicial de alto impacto para las finanzas del país: la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la expropiación de YPF.
Por supuesto, el presidente aprovechó la oportunidad para arrogarse el triunfo y agradecer a su equipo, siendo que la resolución tiene que ver, en realidad, con un trabajo enteramente hecho por el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía.
En este sentido, sorprendió que el primer mandatario se refirió al líder provincial como "un personaje del pasado". La misma consideración tuvo para con Cristina Kirchner quien, pese a estar atravesando una prisión domiciliaria por la causa Vialidad, continúa siendo la máxima referente del peronismo.
A lo largo de su discurso, el presidente intentó fustigar una y otra vez a los líderes del kirchnerismo y así quedarse con una victoria que no le pertenece.
Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras la anulación de la condena
La decisión de la Justicia de Estados Unidos generó fuertes repercusiones políticas, donde el gobernador bonaerense Axel Kicillof aprovechó para defender la medida soberana y lanzar duras críticas contra el presidente. "La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana", sentenció el exministro de Economía.
En su mensaje, apuntó directamente contra los libertarios y el concepto del "impuesto Kicillof" que solía utilizar el oficialismo para criticar la medida durante la campaña.
"La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF", disparó. Además, acusó al actual mandatario de haber operado en contra de los intereses del país: "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros".
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