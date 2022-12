Cristina Kirchner tras el fallo en la Causa Vialidad: "No voy a ser candidata a nada"

Cristina Kirchner habló sobre la condena en la Causa Vialidad

"Tal cual lo anunciamos oportunamente hace 3 años, la condena estaba escrita, no porque fuéramos clarividente ni adivinos, sino que era algo más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el Dr. Julián Ercolini, el inefable, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en la provincia de Santa Cruz, y la enviara a Santa Cruz y, luego, 8 a 9 años después, cuando llega al gobierno Mauricio Macri la resucita por arte de magia por una denuncia de Javier Iguacel. Esta conducta fue ratificada por todas las instancias superiores, está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron", sostuvo.

Y continuó: "Lo raro de la condena de hoy, es que es por 'Administración Fraudulenta'. Quiero leerles el artículo 173, que es la aplicación que me han hecho del Código Penal, en su inciso 7, y dice: 'El que por disposición de la ley o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración, o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar daño violando sus deberes, algo que está tipificado y si ustedes me escucharon durante los alegatos probé, que de acuerdo a la Constitución Nacional, yo no tengo el manejo de las leyes de presupuesto que son aprobadas por Diputados y Senadores. Porque lo curioso es que dicen que el delito lo cometí con la sanción de leyes".

"Quien ejecuta y administra el Presupuesto después de la reforma del año 1994, y quien tiene la responsabilidad y deber jurídico de hacerlo es la figura del Jefe de Gabinete. Curiosamente, en este juicio, los Jefes de Gabinete solo declararon, con esto no quiero decir que ellos tienen responsabilidad alguna, porque a lo largo de todo el juicio también se probó que los argumentos que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertos. A punto tal, que cuando le tocó replicar cada uno de los hechos, pericias y testimonio, no lo pudieron hacer", remarcó la Vicepresidenta.

"Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema, que yo ingenuamente el 2 de diciembre del 2019 hablé de 'Lawfare' o partido judicial. Pero esto es mucho más simple, esto es un estado paralelo o mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales, lo tuvimos precisamente este fin de semana".

"Ayer, el Presidente de la República en una cadena nacional hizo mención a algo que tomó estado público, por así decirlo, yo estaba en Calafate y comencé a recibir mensajes, acerca de un sitio de internet dónde se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que había tenido lugar el 17 de octubre. Esto era un viaje, en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido, del ciudadano británico que tiene secuestrado el lago pese a las leyes vigentes", relató exmandataria.

Y prosiguió: "Cuatro jueces viajaron. Uno de ellos fue Juan Mahiques, quien fue puesto a dedo por Mauricio Macri en Casación, nunca concursó para ese cargo. El otro era Julián Ercolini, que es quién instruyó esta causa. Mahiques padre, es el padre del fiscal Mahiques que instruyó en esta causa de Vialidad, ¿ven?. Un juez en lo penal y económico, Yadarola; y Cayssials, Contencioso y Admnistrativo. Si uno mira es como que está todo el fuero federal, sólo faltaría la Cámara en lo Civil y Comercial, pero dicen que no hace falta porque se la conoce como la Cámara en lo Comercial y Clarín".

"Además, iban dos funcionarios de Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno era su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, a quien recuerdo muy bien, porque fue el que colocó las vallas en mi casa, y días posteriores al atentado contra mi vida, hizo inteligencia con la Policía de la Ciudad; es también quien controla a la seguridad y los vendedores ambulantes de la Ciudad, se acuerdan de los vendedores que atentaron contra mi vida".

"También estaba el jefe de los Fiscales, Juan Mahiques, hijo de Carlos Mahiques, hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor. Son así, si uno recorre los juzgados es así", afirmó.

Uniendo el hecho en Lago Escondido y sobre la apelación del fallo por la Causa Vialidad, Cristina Kirchner señaló: "El camarista Hornos, es el tío de la señora del presidente del Tribunal que me condenó, el jugador de Liverpool, equipo en el que juega también el inefable Luciani, junto a Llorens que está en la Cámara Federal. Todos juegan en la quinta de Mauricio Macri. Este es el sistema que está funcionando debajo de la falsa denominación de Poder Judicial".

"En el viaje, además, iba un ex agente de la SIDE, los servicios siempre están; y un empresario de medios digitales. ¿Pero quién pagaba el avión? Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, Magnetto, a tavés de sus dos personeros: Jorge Rendo, el operador oficial para todo terreno del grupo; y el sobrino de Magneto, Pablo Casey".

Tras esto, la Vicepresidenta repasó el historial de Mahiques, y recordó: "Fue el que sobreseyó a Joe Lewis, el propietario de la estancia Lago Escondido, por la causa penal que tenían por violación en la compra de terrenos, algo que no podían hacer porque estaba prohibido por la ley. Miren a qué punto será, que el fiscal Aguero Iturbe, que de K nada, termina apelando esto y "Coco" Mahiques, como le dicen cariñosamente en los chats, lo sobresee".

"Ercolini fue el juez que, además de condenarme y elevarme a juicio oral, sobreseyó a Magnetto y a Bartolomé Mitre en la Causa de Papel Prensa. Esta empresa que fue tomada por el partido militar durante la dictadura, como lo define Lidia Papaleo: 'en la mesa de torturas', y le fue entregada a este grupo económico, algo que fue convalidado por el partido judicial unos años más tarde".

"¿Quién es Cayssials? Cayssials es el juez contencioso y administrativo en el fuero federal, que impide que el AFSCA aplique el artículo de desinversión de la Ley de Medios, para que las empresas no queden en posición dominante. Cayssials favoreció al Grupo Clarín. Todos viajan en el avión del Grupo Clarín y van a Lago Escondido. La Junta de Lago Escondido, así como había Juntas Militares en una etapa muy oscura, y decide por encima de todos los estamentos".

Luego, la Vicepresidenta repasó los chats que se filtraron y marca seis ejes fundamentales "para que se entienda el Estado paralelo" y cómo tiene que ver con el resultado de la sentencia de la "Causa Vialidad", e indicó: "cualquier semejanza con la actualidad no es casualidad, es planificación".

"Qué esperanza tenemos de que esto se trate en el Consejo de la Magistratura, después de la intervención del supremo (Carlos) Rosatti, que 16 años después declara inconstitucional una ley y resucita la que estaba vigente en ese momento; se pone él como Presidente, antes se había auto votado como Presidente de la Corte Suprema, y después nos dice cómo tenemos que organizarnos los bloques en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque como no le dieron las mayorías que tenían pensadas, porque en la elección del Consejo de la Magistratura por primera vez el peronismo tiene un representante legal como es el Dr. Recalde (padre), entonces hicieron las cuentas y decidieron que no se podía hacer esa conformación del Consejo y que no correspondía Doñate. O sea, lo que se puede dividir en la Cámara de Diputados no se puede hacer en la Cámara de Senadores".

En este momento, Cristina Kirchner habla sobre la "fiscal de Bariloche", de la que se habla en los chats y que interviene en la denuncia realizada por la irregularidad del vuelo a Lago Escondido, y repasa el audio de Ercolini, donde habla sobre este tema y remarca lo que debería hacer la funcionaria judicial de la provincia de Rio Negro para impedir que los impute por "Dádivas". A su vez, Mahiques apunta que la fiscal general de Bariloche "tiene buena predisposición para mandar la causa a Py" para cerrar la investigación.

"Esto es el Poder Judicial de la Republica Argentina en articulación con los grande medios, este es el sistema que hoy me condena a mi, y que no tolera que alguien no haga lo que ellos dicen. Es público y notorio que Magnetto y Clarín presionó, tanto en el Gobierno de Néstor Kirchner, y lo voy a decir con todas las letras, a Néstor le sacaron la fusión de Multicanal y Cablevisión, no estuve de acuerdo con eso pero el Presidente era él, pero a mi no me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom cuando asumió fue a Macri, y después Magnetto se da el lujo de decir en un libro que ellos no querían Telecom. Cómo no la iban a querer si ese el motivo de la disputa con esta Presidenta cuando me tocó estar en la Casa Rosada, por esto me condenan.

"Ojo, esto no es solo contra los políticos, es el que también te cobra por el teléfono, por internet, por las prepagas, es el poder que te obliga a pagar lo que no querés y coarta la libertad de protesta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos como los de Juntos por el Cambio, sino del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente".

"Pero la condena no son los 6 años o la cárcel, la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a cargos políticos selectivos, cuando a todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del Peronismo ganamos con el apellido Kirchner, esto es lo que me están cobrando y por esto es lo que me inhabilitan. Cuéntenla como quieran, después voy a ver los fundamentos de esta sentencia".

"Saben qué... voy a hacer lo mismo que hice en el 2015. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una vez Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral por llevar a una candidata 'condenada'. ¿A mi administración fraudulenta por el Estado? Y a estos, los amarillos que dejaron una deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean horondos con los aviones de Clarín. Bueno, NO VOY A SER CANDIDATA. Es más, es una gran noticia para usted, Magnetto, sabe por qué, porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros y le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa, si, pero mascota de usted nunca jamás".

"No voy a ser candidata a NADA, termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví en 2015 a mi casa, a la misma que salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a mi compañero. Discúlpenme la emoción, pero se me mueven los recuerdos y me emociono mucho".

"Les quería explicar que sistema está funcionan en la argentina, una mafia y un estado paralelo, eso es lo que está pasando y hoy me condenó. La inhabilitación es la verdadera condena. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre; siempre y cuando a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar a otra banda de marginales y me peguen un tiro, porque eso es lo que usted quiere: 'Presa o muerta'. Disculpen la vehemencia pero hay cosas que me siguen indignando, el día que no suceda más será porque dejé de hacer política. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas", concluyó.

Live Blog Post ¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo.