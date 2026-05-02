Julián Weich incomodó a Miguel Boggiano con sus críticas al Gobierno en la mesaza: "Se acabó el consumo"

Visiblemente afectado, el actor explicó que el impacto va más allá de lo comercial. "Yo donaba la mitad de las ganancias y ya el año pasado no pude donar porque no entra plata. Incluso los que me ayudaban ahora están preocupados por otros temas", indicó.

Duras críticas de Julián Weich a la gestión del "bien común"

Ante la mirada de Boggiano, Weich se mostró escéptico sobre el rumbo actual. "No encuentro la manera de contar algo positivo, me cuesta. Porque la gente quiere escuchar algo que le sirva, para todos", sentenció.

Weich remarcó que el "bien común" debería ser más consensuado entre los distintos sectores, y aseguró que en muchos puntos del país, si no fuera por las organizaciones civiles, el Estado no llegaría. "He estado en lugares donde no llega ni el viento; si no se ocupan las ONG, nadie lo hace", acotó.

julian weich

Un reclamo urgente por la discapacidad

Weich también aprovechó el espacio para pedir mayor sensibilidad y políticas públicas efectivas para las personas con discapacidad, señalando las asimetrías federales. “Personas con discapacidad, no digan más ‘los discapacitados’. No sé por qué no podemos afinar un poquito eso, que no es tan difícil”, solicitó.

Para cerrar su intervención, compartió una realidad desgarradora: “Hay chicos con discapacidad que viven en una jaula porque los padres no saben qué hacer y no tienen acceso. No es lo mismo lo que vive una persona en Buenos Aires que en otros lugares”.

Sus palabras dejaron un silencio pesado en la mesa, evidenciando las profundas diferencias de visión entre los invitados de la noche.