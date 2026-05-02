Javier Milei habló con el primer ministro de Canadá hacia un acuerdo con el Mercosur

También dijo que “tenemos negociaciones económicas activas entre ambos países que abren oportunidades para concretar negocios e inversiones en nuevos sectores como el Acuerdo Mercosur-Canadá y el Tratado Bilateral de Inversiones”.

Por su parte, el primer ministro canadiense utilizó las redes sociales para confirmar la conversación y sus principales características, especialmente sobre los “avances recientes en el acuerdo comercial entre Canadá y el Mercosur”.

“Hoy conversé con el presidente Javier Milei sobre los avances recientes en el acuerdo comercial entre Canadá y Mercosur, y sobre cómo Canadá y Argentina pueden fortalecer su alianza en minería, energía y defensa”, precisó Carney.

tuit presidente canadá

Quién es Mark Carney

El primer ministro Mark Carney fue elegido por el Partido Liberal de Canadá, el más antiguo y tradicional de ese país, que tiene como principio ideológico al socioliberalismo y generalmente se ubica en la centroizquierda del espectro político, poniendo especial atención en cuestiones como la pobreza, la atención médica, la educación y la infraestructura mediante la intervención estatal.

En cuestiones internacionales, Carney ha manifestado grandes diferencias con las políticas implementadas por su vecino Donald Trump, e incluso el año pasado su gobierno reconoció el Estado de Palestina, en fuerte disidencia con los Estados Unidos e Israel.