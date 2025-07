"Cristina de Radio": la verdad sobre un programa de streaming de la expresidenta

Y agregó: "Vamos a hacer una sección que se llama 'Cristina de Radio', que es en joda, con audios de Cristina, le vamos a contar las noticias a Cristina y ella nos va a contestar con los audios”.

“Se armó una bola imparable y tuve que salir a desmentir”, expresó.

Sofía Caram Cristina

El video de Cristina Kirchner cocinando en su casa de San José 111

Máximo Kirchner compartió en sus redes un video que sorprendió a todos. Allí, su madre, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció más relajada que nunca, preparando el desayuno: palta con huevos revueltos.

El diálogo en el video comienza con un comentario de Máximo acerca de la actualidad política: “Se están peleando ahí Villarruel y coso”. Cristina no responde y sigue en lo suyo, hasta que su hijo le dice: "Qué rico que está, ¿te hacés vos el huevo revuelto?". Y el diálogo sigue así:

Cristina Kirchner: -Sí

MK: Mirá vos: -¿Con palta?

CFK: -Sí

MK: -¿Proteína?

CFK: -Sí

Luego el diputado le pregunta si las proteínas “¿son buenas para la pelea?”, lo que genera un breve silencio de duda de la ex vicepresidenta. Tras un breve instante, reflexiona: “Ehhh, no sé si son buenas para la pelea. Son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra”. Y su hijo concluye: “Y sí, con salud”, a lo que Cristina agrega, encima: “Y claro”.