Dante Sica reveló cómo los ministros de Milei aprendieron a ajustar tras su "fracaso" con Macri

En otro tramo de la entrevista, Sica calificó como el “gran fracaso” de su gestión el no haber podido recortar derechos laborales: “Más que el gran logro, el gran fracaso fue que no pudimos avanzar con un principio de reforma y modernización laboral, en especial a todo lo que hacía a la ‘industria del juicio’. Si tengo que pensar en un impacto negativo fue ese. No nos acompañó el momento político para poder hacer ese cambio”.

Por si esto fuera poco, el exfuncionario responsabilizó a gran parte de la sociedad por el penoso desenlace en materia económica del gobierno de Macri, por no haberlo votado en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2015: “En el gobierno de Macri me tocó entrar en el momento que empezaba la recesión. Y cuando parecía que la cosa empezaba a salir nos vino la famosa PASO y nos desbarató todo”.