Así fue el debate de candidatos a jefe de Gobierno porteño

El problema habitacional de la Ciudad

La candidata de la izquierda sostuvo que desde Juntos por el Cambio "son responsables del desquicio de vivienda en la ciudad y la razón por la cual la gente se tuvo que ir a las villas. Aumentaron ustedes 400% la población en las villas en los últimos años en la ciudad".

Santoro, por su parte, señaló que Macri "tira la pelota afuera, pone el foco en temas nacionales y corre el foco de la ciudad de Buenos Aires y creo que tiene que ver con que no la conoce".

"Evita hablar de alquileres porque en la ciudad no han hecho nada por los inquilinos, es más, han hecho cosas para perjudicarlos. Hay que articular una batería de políticas públicas y voy a laburar desde el primer día para solucionar esto, regulando Airbnb como hizo Nueva York", afirmó el candidato de UxP y agregó que "me voy a ocupar de que los alquileres no estén más en dólares".

Marra indicó que desde su espacio "no hablamos de alquileres, hablamos de crédito hipotecario" y señaló que desde La Libertad Avanza buscan "bajar los impuestos" y "dejar hacer negocios".