Declaró ante la justicia de Nueva York Hayden Davis, el creador de $LIBRA: qué dijo

Davis afirmó que "tenía entendido que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina, tal y como se indica en la página web de $LIBRA", según citó Infobae.

"Justo después del lanzamiento, muchos en la esfera de las redes sociales atacaron $LIBRA como una fake o una estafa. Estas afirmaciones eran, y siguen siendo, falsas", insistió Davis.

El joven aseguró que "a decisión del Presidente Milei de borrar su post en X dio combustible a las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero las afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos de para poner en marcha las ambiciones del proyecto $LIBRA se han hecho imposibles de resucitar mientras esta orden judicial esté en vigor"

Esta es la primera vez que Davis emite una declaración desde las primeras entrevistas que dio a medios y youtubers de temas financieros.

La Justicia federal de los Estados Unidos congeló los criptoactivos de $LIBRA por un valor de casi U$S 60 millones mientras se investiga la causa unificada en la que están imputados desde Hayden Davis hasta su padre, su hermano Gideon y otros empresarios de las criptomonedas.

Por ahora en Estados Unidos no se habla de investigar al presidente Javier Milei ni a los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que sirvieron como enlaces locales para los inversores que perdieron miles de dólares en cuestión de horas.

Cómo se conocieron Davis y Milei

En una entrevista pública el presidente Javier Milei aseguró que Davis le presentó el negocio $LIBRA en el evento Fintech de octubre de 2024 con el objeto de "armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico".

La segunda reunión de Davis con Javier Milei fue el 21 de noviembre de 2024, y la tercera y última, el 31 de enero de este año, cuando visitó al mandatario en la Casa Rosada junto al empresario Mauricio Novelli.

Pero la intención bienhechora de Davis quedó sometida a las estrategias salvajes de "francotiradores" del mundo de las criptomonedas, que atacaron la difusión de Javier Milei y al producto financiero $LIBRA.

"Pocos segundos después del lanzamiento, tres 'francotiradores' desconocidos para mí compraron grandes cantidades de $LIBRA. Puedo identificar a esos francotiradores sólo por las direcciones de las billeteras", señaló Davis en su escrito.

"No tenía conocimiento previo de que esos francotiradores existieran, ni tengo conocimiento directo de quiénes son. Yo no era uno de los francotiradores, ya que no compré $LIBRA para mi propia cuenta o para la cuenta de cualquier otra persona", aclaró.